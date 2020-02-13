İşte Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro teknik özellikleri!

Xiaomi‘nin bu sene çıkaracağı amiral gemisi telefonlarından Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun özellikleri belli oldu. Bugünlerde tanıtılmasını beklediğimiz cihazların, amiral gemisi telefonların oluşturduğu rekabete dahil olup olamayacağı belli oldu.

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Xiaomi Mi 10 Pro teknik özellikler

Mi 10 serisinin en kuvvetli telefonu olarak ortaya çıkan cihaz, arka panelde tam dört kameraya yer veriyor. Bunlardan ana kamerada 108 MP‘lik sensör bulunuyor. Diğer üç kamerada ise sırasıyla 10x hibrit yakınlaştırmaya sahip tele foto lens, 12 MP‘lik portre çekim için 2x tele foto lens ve 20 MP‘lik geniş açı kamera özellikleri yer almakta. Aynı zamanda cihazın 8K video çekimi de yapabildiği gelen bilgiler arasında. Karşımıza çıkan bir diğer teknik özellik ise cihazın RAM ve depolama kısmında üç farklı kombinasyonda geleceği. Bunlar sırasıyla, 8 GB RAM/256 GB (715$), 12 GB RAM/256 GB (787$) ve 12 GB RAM/512 GB (860$) depolama seçenekleri olarak bizi karşılıyor. Gücünü Snapdragon 865‘ten alan cihaz, 4500 mAh pil kapasitesi ile güçlü bir batarya deneyimi sunacağa benziyor. Hızlı şarj konusunda ise oldukça iddialı olan cihaz 50 W‘lık gücü bizlere sunuyor. Delikli ekran teknolojisini göreceğimiz cihaz, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak.

Peki Mi 10 teknik özellikleri neler?

Abisi sayılabilecek Mi 10 Pro ile neredeyse aynı özellikleri bünyesinde tutan Mi 10, depolama ve kamera konusunda bazı farklılıklarla karşımıza çıkıyor. Dört kameraya sahip olacak Mi 10, ana kamerasında 108 MP‘lik sensöre yer veriyor. Ancak kalan üç kamerası Mi 10 Pro‘dan farklı olan cihazın diğer kameraları sırasıyla, 2 MP tele foto lens, 2 MP makro çekim ve 13 MP‘lik geniş açı olarak belirtiliyor. Depolama kısmında ise abisi gibi üç farklı seçeneği bulunan cihaz, özellik bakımından daha düşük kombinasyonlar barındırıyor. 8 GB RAM/128 GB (572$), 8 GB RAM/256 GB (615$) ve 12 GB RAM/256 (673$) seçenekleriyle gelecek cihazlar aynı Mi 10 Pro gibi gücünü Snapdragon 865‘ten almakta. Aynı şekilde 6.67 inç AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Pil konusunda ise Mi 10 Pro’dan daha yüksek kapasiteye sahip. Tam olarak 4780 mAh pil ile gelecek cihaz hızlı şarj konusunda ise 3o W‘lık bir performans vaat ediyor.

Normal takvimde Barselona‘da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi‘nde tanıtılması beklenirken, etkinliğin iptali sonrası sunumun akıbeti ne olacak açıklama yapılmadı. Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun 23 Şubat‘ta çıkması bekleniyordu.