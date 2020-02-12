Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri belli oldu
Xiaomi mi 10 yarın yani 13 Şubat’ta Çin’de yapılacak online lansman ile tanıtılacak fakat bazı teknik detaylar şimdiden belli oldu bile!
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Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri
Xiaomi markasının kurucularından ve halihazırda CEO’su olan Lei Jun, Çin’in popüler sosyal medya sitesi Weibo’da Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri ile ilgili paylaşımlar yaptı. Lei Jun cihazların 90 HZ’lık ekran yenileme hızı olduğunu doğruladı; ayrıca cihaz 50 W’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Ekranda kullanılacak Amoled panelde ise dokunmatik gecikmelerini engellemek için 180 HZ’lik bir dokunmatik algılama hızı sunacak. Ekranda HDR 10+ desteği ve DCI-P3 renk aralığı olacak ve bu demektir ki cihazda bizleri hem seri tepkiler sunan hem de doygun renklere sahip bir ekran karşılayacak.
Xiaomi Mi 10’un batarya özellikleri
Sızdırılan fotoğrafa bakılırsa cihazın içinde 4400 mAh’lık bir batarya bulunacak. Cihaz ayrıca 30 W’luk kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Hatta dilerseniz telefonunuzu bir kablosuz şarj istasyonu olarak da kullanabileceksiniz. Mi 10’u kablosuz şarj istasyonu olarak kullanmak istediğinizde ise 10 W’lık bir kablosuz hızlı şarj desteğiyle bir powerbank gibi kullanarak akıllı saat vb. cihazlarınızı hatta çevrenizdeki insanların telefonlarını şarj edebileceksiniz. Güzel bir batarya optimizasyonuyla da gelirse eğer 4400 mAh’lık bu bataryanın tatmin edici kullanım süreleri sağlayabileceğini de söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor
Geçtiğimiz Ağustos ayında Huawei‘nin duyurduğu nova 5T bir süredir satışta olan bir cihazdı. Cihazın üzerindeki ilgiyi canlı tutmak için ürün gamına yeni bir renk eklemek gibi basit ama etkili bir hareket yapıldı.
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Diğer şirketlerin de sıkça uyguladığı bu yöntem hem fazla mesai gerektirmiyor hem de cihaza olan ilgiyi canlı tutuyor. Huawei de bu yöntemi tercih ederek, dün yapılan bir açıklama ile nova 5T için “Crush Green” adında yeşil tonlarındaki bir rengi, halihazırda satılan siyah, dalga mavisi ve yaz ortası moru olarak satışta olan renk çeşitlerinin arasına ekledi. Elbette ki bu yeni renkli model, diğer renkli modellerden teknik özellik olarak bir farklılık ve yenilik barındırmayacak.
Huawei nova 5T’nin özelliklerini hatırlayacak olursak
Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan cihaz, kutusundan EMUI 10‘lu Android 10 ile çıkıyor. Cihazda “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekran tasarımı sunan 6.26 inçlik IPS panel bulunuyor. Ekrandaki delik içerisine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlükte ön kameraya, arka tarafta bulunan dörtlü kamera sistemi eşlik ediyor. Bu dört kamera ise 48 MP’lik ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 6/8 GB RAM ile gelen cihazda arttırılamayan 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Batarya kısmında ise 3750 mAh gücünde bir pil yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modelleri Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek!
Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modellerinin Wi-Fi 6 teknolojisi ile beraber geleceği doğrulandı. Hem Xiaomi, hem de Realme geliştiricileri Weibo’da yer alan yayınlar aracılığıyla bu bilgiyi doğruladı. Modeller MWC 2020 etkinliğinde yapılması beklenen lansmanlarından önce, Hindistan pazarına sıkı bir biçimde giriş yapabilmek için ciddi şekilde tanıtılıyor.
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Son günlerde, cihazlar hakkında sık sık sızıntı haberi yayılırken, firma yetkilileri şu an için en son standart olan Wi-Fi 6 teknolojisinin modellere ne gibi değişimler katacağı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Wi-Fi 6, yeniden tasarlanmış ve düşük pil tüketimiyle beraber, yüksek hızlar sunabilen yeni bir teknoloji, özelliğin cihazlara eklenmesiyle birlikte modellerde 9.6 Gbps’ye kadar veri çıkışı, aynı anda birden fazla bağlantı sunabilen Wi-Fi yongası ve güç tüketiminin ciddi derece azaldığı gözlemlenecek.
Realme X50 Pro 5G modelinin, Snapdragon 865 5G yonga setiyle ve 12GB’a kadar RAM kapasitesiyle geleceğini hatırlatalım. Cihaz Android 10 ile birlikte kutudan çıkarken, şirketin arayüzü Realme UI 1.0 sürümünün en güncel haliyle gelecek. Geçtiğimiz günlerde, cihazda IPS LCD bir panel kullanılacağı yönünde sızıntılar ortaya atılmıştı, uygun fiyatlı politikasıyla Realme’nin bu modelde hangi ekran teknolojisini tercih edeceği merak konusu.
Xiaomi Mi 10 modelinde ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 destekli depolama birimi yer alacak. Aynı şekilde Snapdragon 865 5G yonga setiyle beraber gelecek olan model, kutudan Android 10 ile birlikte çıkacak. Son aktarılan bilgilere göre, cihaz 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla kullanıcılara sunulacak, ayrıca bu ekran teknolojisinin HDR10+ sertifikasına sahip olduğunu da aktaralım.
Wi-Fi 6 ne gibi imkanlar sunuyor?
Wi-Fi 6, eski sürüm 802.11ac ile kıyaslandığında tek kullanıcıya bağlı veri transferlerini %37 daha hızlı gerçekleştirebilecek. Özellikle kalabalık çevrelerde, önceki sürümlere kıyasla neredeyse dört kata kadar daha hızlı ve stabil bir bağlantı sunabilecek. Günümüz de Wi-Fi teknolojisinin yerini düşündüğümüzde, özellikle beraber cihazların batarya ömürlerinde ciddi oranlarda artışlar gözlenebilecek.
Wi-Fi 6 ve başarabilecekleri
- Daha fazla aktarım imkanı sunacak çoklu bağlantı desteği
- Daha fazla bant (2.4 GHz ve 5 GHz’in yanı sıra 1 ve 6 GHz)
- Bantlar daha fazla kanala bölünebilecek ve daha stabil iletişim imkanı sunacak
- Tek seferde gönderilen paketler daha fazla veri içerecek ve daha kısa sürelerde aktarılacak
- Menzil ve performans konusunda 4 kata kadar daha iyi
- Dış mekanlarda ve kalabalık ortamlarda daha iyi performans
- Kısıtlı güce sahip ağlardan kurtulma ve trafiği azaltma
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle güncelleme alamıyor!
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle Android güvenlik güncellemelerini alamıyor. Salgın, sağlıktan otomobile, teknolojiden giyime her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor.
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Çin’in Wuhan ilinde ortaya çıkan ve ölüme sebebiyet veren Koronavirüs’ü sebebiyle birçok Çin’li şirket üretim faaliyetlerini durdurmuştu. Bu işin yazılım ayağı da Çin’de merkezleri bulunan OnePlus’ı da vurdu.
Firmanın son amiral gemisi modeli OnePlus 7T için her ay yeni güvenlik yamalarını paylaşan şirket, neredeyse 3 aydır bu yazılımı cihazına veremiyor. Twitter’da iddia makamı Alex Dobie’nin paylaşımına göre OnePlus 7T cihazında bulunan güncelleme kısmı “kırmızı alarm” durumuna geçti.
OnePlus 7T Pro is currently on a “red” warning status for its security patch level. (3 months behind.)
Community reps blaming coronavirus for the delay. pic.twitter.com/B11vNV8eGK
— Alex Dobie (@alexdobie) February 11, 2020
OnePlus’ın kendi kullanıcı topluluğu da yaşanan bu gelişmeyi Koronavirüs’ün ülke içerisindeki etkisine bağlıyor. Şu an için şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Umarız, Koronovirüs’e karşı yakın zamanda aşı geliştirme çalışmaları hızlanır ve bu problemler de ortadan kalkar.