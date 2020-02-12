Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi mi 10 yarın yani 13 Şubat’ta Çin’de yapılacak online lansman ile tanıtılacak fakat bazı teknik detaylar şimdiden belli oldu bile!

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

Xiaomi markasının kurucularından ve halihazırda CEO’su olan Lei Jun, Çin’in popüler sosyal medya sitesi Weibo’da Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri ile ilgili paylaşımlar yaptı. Lei Jun cihazların 90 HZ’lık ekran yenileme hızı olduğunu doğruladı; ayrıca cihaz 50 W’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Ekranda kullanılacak Amoled panelde ise dokunmatik gecikmelerini engellemek için 180 HZ’lik bir dokunmatik algılama hızı sunacak. Ekranda HDR 10+ desteği ve DCI-P3 renk aralığı olacak ve bu demektir ki cihazda bizleri hem seri tepkiler sunan hem de doygun renklere sahip bir ekran karşılayacak.

Xiaomi Mi 10’un batarya özellikleri

Sızdırılan fotoğrafa bakılırsa cihazın içinde 4400 mAh’lık bir batarya bulunacak. Cihaz ayrıca 30 W’luk kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Hatta dilerseniz telefonunuzu bir kablosuz şarj istasyonu olarak da kullanabileceksiniz. Mi 10’u kablosuz şarj istasyonu olarak kullanmak istediğinizde ise 10 W’lık bir kablosuz hızlı şarj desteğiyle bir powerbank gibi kullanarak akıllı saat vb. cihazlarınızı hatta çevrenizdeki insanların telefonlarını şarj edebileceksiniz. Güzel bir batarya optimizasyonuyla da gelirse eğer 4400 mAh’lık bu bataryanın tatmin edici kullanım süreleri sağlayabileceğini de söyleyebiliriz.