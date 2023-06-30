Google’ın ilk katlanabilir telefonu olan Google Pixel Fold, bazı kullanıcılar için cihazların yalnızca birkaç saatlik kullanımın ardından hemen bozulmasıyla sonuçlanan bir hayal kırıklığı haline geldi. Şikayetlerini aktaran kullanıcılar tarafından paylaşılan raporlar, çeşitli ekran sorunlarına dikkat çekiyor. Google Pixel Fold pahalı olduğu kadar da hassas! İşte Pixel Fold’un başlamadan biten hikayesi!

Google Pixel Fold Büyük Hayal Kırıklığı Olabilir!

Bir sosyal medya kullanıcısı, yeni telefonunu yalnızca bir gün kullandıktan sonra parlak ışık altında görülebilen küçük çizikler ve ekran kusurlarıyla karşılaştığını bildirdi.

Kullanıcının açıklamasına göre, ekran koruyucu cihazın ekranına asla uymuyor ve aynı zamanda katlanma çizgisinde yer alan boşluk, ekran koruyucunun o kısmı korumasını engelliyor. Bu sorun, yabancı bir haber sitesinin Pixel Fold’un dayanıklılığıyla ilgili endişelerini ortaya koyduğu dört günlük kullanım sonrası yaşanan ekran sorunlarıyla da benzerlik gösteriyor.

Yapılan çıkarımlara göre, ekran koruyucu ekrana tam olarak oturmadığı ve boşluk kaldığı için, ekran koruyucu ile ekran arasına sürekli toz giriyor ve bu tozlar zamanla orada birikerek kullanıcı cihazı açıp kapattığında ekrana sürtüyor ve ekranda derin çizikler oluşturuyor.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise ekran koruyucunun soyulmaya başladığına dair fotoğraflar paylaştı ve ekranın iç kısmında uzun ve büyük çiziklerin olduğunu gözlemledi.

Sorunu daha da kötüleştiren nokta, kullanıcının Pixel Fold’u sadece beş saat kullandığını belirtmesi oldu. Kullanıcı, Google destek birimiyle iletişime geçti ve koruyucuyu çıkarmadan önce daha fazla fotoğraf çekme talimatı aldı. Bu süreçte, kullanıcı ekranın çentik kısmından ayrıldığını farketti ve kısa süre içerisinde iç ekranda örümcek ağı benzeri çatlaklar oluşarak durum içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Google, birkaç gün önce iFixit aracılığıyla Google Pixel Fold için orijinal onarım parçaları ve kılavuzları sunarak, kullanıcıların kendileri onarımlarını yapabilmesini sağlama kararı aldı. Bu, hasarlı ekranlarla karşılaşan kullanıcılar için bir seçenek sunabilir. Aksi takdirde, para iadesi talep etmek de bir seçenek olabilir. Yenisini sipariş etmek isteyenlerinse, muhtemelen Eylül ayına kadar beklemeleri gerekeceği anlaşılıyor.

Google sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, etkilenen kullanıcıların sorunlarını araştırmak için destek ekibiyle iletişime geçmelerini önerdi.

Elbette, bu erken aşamadaki sorunlar sayılı kullanıcıyı etkilese de, Pixel Fold, katlanabilir telefonların yaşadığı ilk sorunlarla karşılaşan tek model değil. Samsung gibi uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir şirketin bile Galaxy Z Fold 4’ün açıldığında çatlaması gibi sorunlarla karşılaşması, bu tür sorunların katlanabilir telefonlarda yaygın olduğunu gösteriyor.

Bizler de Google’ın bu durumu nasıl halledeceğini merakla bekliyoruz. 1.799 dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatan Pixel Fold, bu haberler sonrası bir fiyaskoya dönüşebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel Fold’lardaki sorunlar yaygınlaşacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!