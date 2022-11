Twitter’ın yeni sahibi ve CEO’su Elon Musk, Twitter çalışanlarına gönderdiği şirket çapındaki ilk e-postada, sosyal ağın “sürekli evden çalışma” politikasına son verdiğini söyledi. CNBC tarafından elde edilen e-postaya göre Musk, çalışanların haftada en az 40 saat Twitter ofisinde olmalarını istiyor ve alternatif düzenlemeleri bizzat onaylamayı planlıyor.

CEO, ayrıca çalışanları, şirketin önemli bir abonelik geliri olmadan ekonomik krizden kurtulamayabileceği konusunda uyardı. Musk şirketin işlerini, gelirinin en az yarısını aboneliklerden elde edecek ve reklama daha az bağımlı hale gelecek şekilde değiştirmek istiyor. Fakat ünlü milyarderin istekleri henüz sadece bir hayal. Musk personellere gönderdiği e-postasında, Twitter’ın hala reklamverenlerden önemli miktarda gelir elde edeceğini tahmin ettiğini söyledi.

I've loved this job and we got *so* much done, but here we are.

— Lea Kissner (@LeaKissner) November 10, 2022