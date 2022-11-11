Twitter’ın yeni sahibi ve CEO’su Elon Musk, Twitter çalışanlarına gönderdiği şirket çapındaki ilk e-postada, sosyal ağın “sürekli evden çalışma” politikasına son verdiğini söyledi. CNBC tarafından elde edilen e-postaya göre Musk, çalışanların haftada en az 40 saat Twitter ofisinde olmalarını istiyor ve alternatif düzenlemeleri bizzat onaylamayı planlıyor.

Musk, Twitter Stratejilerini Değiştiriyor !

CEO, ayrıca çalışanları, şirketin önemli bir abonelik geliri olmadan ekonomik krizden kurtulamayabileceği konusunda uyardı. Musk şirketin işlerini, gelirinin en az yarısını aboneliklerden elde edecek ve reklama daha az bağımlı hale gelecek şekilde değiştirmek istiyor. Fakat ünlü milyarderin istekleri henüz sadece bir hayal. Musk personellere gönderdiği e-postasında, Twitter’ın hala reklamverenlerden önemli miktarda gelir elde edeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Yöneticiler Elon Musk Vizyonuna İnanmıyor

I've loved this job and we got *so* much done, but here we are. — Lea Kissner (@LeaKissner) November 10, 2022

Tabi ki yeni gönderilen e-postadan önce de Musk ortalığı karıştırmayı bildi. Mevcut çalışanların CNBC’ye verdiği bilgiye göre, bu değişiklikler Twitter’da Baş Bilgi ve Güvenlik Sorumlusu Lea Kissner’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin istifalarının ardından geldi.

Kissner Twitter’da şunları yazdı

“Twitter’dan ayrılmak gibi zor bir karar aldım. Harika insanlarla çalışma fırsatım oldu ve gizlilik, güvenlik ve BT ekiplerimizle ve yaptığımız işlerle gurur duyuyorum. Sırada ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum.” Kissner ayrıca, “Bu işi çok sevdim ve *çok* şey başardık ama işte buradayız.” dedi.

Ünlü CEO’nun bu istekleri ilk defa değil. Musk’ın Twitter’daki göreve dönüş politikası, bu yılın başlarında elektrikli araç üreticisi Tesla’da uyguladığı politikayı yansıtıyor. 31 Mayıs’ta Tesla çalışanlarına haftada en az 40 saat ofise dönmeleri ya da istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Musk’ın şirketi devralması için bastıran Twitter’ın kurucu ortağı ve o zamanki CEO’su Jack Dorsey, Mayıs 2020’de çalışanlara “sonsuza kadar” evden çalışabileceklerini söylemişti. Twitter bu sayede Covid salgını sırasında bu kadar kalıcı bir uzaktan çalışma politikası uygulayan ilk şirketlerden biri olmuştu.

İşte Elon Musk Tarafından Gönderilen İlk E-posta !

Musk’ın Twitter çalışanlarına gönderdiği ve CNBC tarafından deşifre edilen e-postanın tamamı şöyle

Gönderen Elon Musk [e-posta kaldırıldı] Tarih 9 Kasım 2022 [zaman damgası kaldırıldı] Kime? Takım Bu, tüm şirkete gönderdiğim ilk e-posta olduğu için üzgünüm ancak mesajı yumuşatmanın bir yolu yok. Açıkçası, önümüzdeki ekonomik tablo, özellikle de zorlu bir ekonomik iklimde reklama bu kadar bağımlı olan bizim gibi bir şirket için korkunç. Üstelik reklamlarımızın %70’i belirli bir performansa değil markaya yönelik, bu da bizi iki kat daha kırılgan hale getiriyor! Bu nedenle son on gündeki önceliğimiz Twitter Blue Verified aboneliklerini geliştirmek ve başlatmak oldu (ekibe büyük destek!). Önemli bir abonelik geliri olmadan Twitter’ın yaklaşan ekonomik krizden sağ çıkamama ihtimali oldukça yüksek. Gelirimizin yaklaşık yarısının abonelik olması gerekiyor. Elbette o zaman da reklamlara önemli ölçüde bağımlı olacağız, bu nedenle Twitter’ın reklamverenler için cazip olmaya devam etmesini sağlamak için satış ve ortaklık ekiplerimizle zaman geçiriyorum. Bu, Robin, Yoel ve benim bugün düzenlediğimiz Spaces tartışması: [Elon Q&A: Reklamcılık ve Gelecek bağlantısı kaldırıldı] Önümüzdeki yol zorlu ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek. Ayrıca Twitter politikasını, belirli bir istisnanız olmadığı sürece uzaktan çalışmaya artık izin verilmeyecek şekilde değiştiriyoruz. Yöneticiler istisna listelerini inceleme ve onay için bana gönderecekler. Yarından (Perşembe) itibaren herkesin haftada en az 40 saat ofiste olması gerekiyor. Açıkçası, fiziksel olarak bir ofise seyahat edemiyorsanız veya kritik bir kişisel yükümlülüğünüz varsa, o zaman yokluğunuz anlaşılabilir. Twitter’ı yepyeni bir seviyeye taşımak için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Potansiyel gerçekten inanılmaz! Teşekkürler, Elon

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