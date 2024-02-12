Geçtiğimiz haftalarda Fox TV ismi değişti haberleri gündemi meşgul etmişti. Şimdiyse Fox TV adı artık resmen Now TV olarak değişti. Fox TV adı neden değişti? Fox TV kapatıldı mı? Fox TV satıldı mı? İşte tüm bu soruların cevapları.

Fox TV Artık Now TV Olarak Yayın Yapacak, İşte Bilmeniz Gerekenler

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, Fox TV’nin isim ve logo değişikliğine gidilerek yeni isminin “Now TV” olduğu duyuruldu. Bu değişiklik, Disney’in sahibi olduğu Fox Networks Group’un Türkiye’deki ulusal televizyon kanalının adının değiştirilmesiyle gerçekleşti.

İsim hakları ve marka stratejisi doğrultusunda yapılan bu değişikliğin ardından, uzun yıllardır FOX ismiyle hizmet veren kanalın yakın bir zamanda izleyicilere “Now TV” olarak yayın yapmaya başlayacağı açıklanmıştı. Sonunda beklenen oldu ve bugün itibariyle Fox TV Now TV oldu.

Fox TV’nin isim değişikliği başvurusu RTÜK tarafından onaylandı ve artık kanal yeni ismiyle ekranlarda boy gösterecek. Kanalın sahibi ve yönetimi aynı kalsa da, isim ve logo değişikliğiyle birlikte televizyon dünyasında yeni bir dönem başlamış oldu.

Fox TV Adı Neden Değişti? Fox TV Neden Now TV Oldu?

Bu süreçte Fox TV adı neden değişti, Fox TV neden Now TV oldu sorusu çok sık soruluyor. Bu sorulara en basit cevap, isim hakları ve marka stratejisi olarak verilebilir. Kanalın kapatıldığına dair çıkan dedikodular ise asılsız. Sadece isim ve logo değişikliğine gidilmiş olup, Fox TV’nin sadece farklı bir isimle yayın hayatına devam ettiği unutulmamalı.

Fox TV Satıldı Mı? Fox TV Kapatıldı Mı?

Doğal olarak isim değişikliği ardından Fox TV kapatıldı mı? Fox TV satıldı mı? sorusu da çok sık soruluyor. Fox TV kapatılmadı veya satılmadı. Daha önce de söylediğimiz gibi kanal sadece farklı bir isim ve logo ile yayın hayatına devam edecek. Selçuk Tepeli, Gülbin Tosun gibi isimler kanaldaki görevlerine olduğu gibi devam edecek.

Now TV Anlamı Ne? Now Ne Demek?

Fox TV’nin artık Now TV olarak yayın yapacak olması, televizyon izleyicileri arasında merakla bekleniyordu. İngilizce “Now” kelimesinin “şimdi”, “şu anda”, “hemen” gibi anlamlara geldiği düşünüldüğünde, yeni isimle kanalın anında ve güncel içerikler sunmayı amaçladığı anlaşılıyor.

Sonuç olarak, Fox TV’nin yeni ismi Now TV olarak değişmiş olup, kanalın yayın içeriği ve kalitesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. İzleyiciler, artık televizyon ekranlarında Fox TV yerine “Now TV” logosuyla karşılaşacaklar. Bu değişikliğin televizyon dünyasına nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fox TV yeni ismi sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!