İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri, Radore’nin Konuğu Oldu

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini ağırladı.

Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, Genel Müdür Sadi Abalı, İnsan Kaynakları Müdürü Tuba Günay ve tüm ekip ile bir araya gelen öğrenciler ile veri merkezleri üzerine keyfili bir sohbet gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Zeki Kubilay Akyol’dan veri merkezinin kuruluş ve büyüme süreçlerine yönelik bilgi aldı. Kendi girişimcilik hikayesini anlatan Akyol, öğrencilere girişimcilik sürecinde karşılaşabilecekleri durumları ve bu durumların çözüm yollarını anlattı. Sadi Abalı ise öğrenciler ile iş hayatında başarının sırlarını ve kendi tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı.

Akyol, öğrencilerin ve teknolojiye ilgisi olan bütün gençlerin bu tarz etkinliklere katılmalarına büyük önem verdiklerini ve bu etkinliklerin hem kariyer hem de gelecek planlaması açısından oldukça faydalı olduğuna inandıklarını açıkladı.