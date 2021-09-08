Kripto Para
Dolce&Gabbana İlk NFT Koleksiyonunu Tanıttı!
Yüksek kaliteli giyim markası Dolce&Gabbana, ilk koleksiyonu “Collezione Genesi”nin lansmanı ile Non-Fungible Token (NFT) dünyasına adım attı.
1/ Today is a big day. We proudly reveal Collezione Genesi, @DolceGabbana’s debut NFT collection — a one-of-a-kind, 9-piece collection personally designed by Domenico Dolce and Stefano Gabbana, exclusively for UNXD.https://t.co/IK2fIP515v
— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) September 6, 2021
Dolce&Gabbana NFT alanına adım atan son popüler marka oldu. Collezione Genesi, Domenico Dolce ve Stefano Gabbana tarafından kişisel olarak tasarlanan, türünün tek örneği, 9 parçalı bir koleksiyon. Parça, yalnızca Polygon Network destekli bir NFT pazar yeri olan UNXD için tasarlandı.
“Bu koleksiyonun NFT’lerin geleceğini temsil ettiğine inanıyoruz. Metaverse ve evrenin bir arada var olmasının ve hem bütünleşik hem de eklemeli olmasının bir yolu. Koleksiyonerlerimiz ve topluluğumuz için nasıl harika bir deneyim yaratabileceğimizi düşünmek için çok zaman harcadık.”
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NFT’ler küresel markaların dünya çapındaki hayranları ve izleyicileriyle bağlantı kurmasının bir yolu haline geliyor. Ortaya çıkan özel pazarlar, bu borsalardaki işlem hacimlerini artıran bir eğilim gösterdi. UNXD ve Dolce & Gabbana arasındaki ortaklık, NFT’lerin benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Collezione Genesi müzayedesinin 28-30 Eylül tarihleri arasında açılması planlanıyor. D&G tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Collezione Genesi müzayedesi 20 Eylül’de UNXD’de başlayacak ve 28-30 Eylül tarihleri arasında her ürün kategorisi için farklı kapanış tarihleri olacak. Beyaz liste şimdi UNXD.com’da açıldı , tam hesap kaydı ve Metamask cüzdan bağlantısı önümüzdeki hafta açılıyor.”
UNXD’de yer alan açıklamaya göre ünlü tasarımcılar koleksiyonu Venedik’ten ilham alarak fizik ve metafiziğin birleştiği bir ada hayal etti. Bu hayalin yansıması olarak da dünyanın ilk hem fiziksel hem de dijital lüks NFT koleksiyonu ortaya çıktı. Twitter’dan yapılan bir açıklamada da koleksiyonda yer alan her bir parçanın binlerce saatlik emeğin sonucu ortaya çıktığı ve bir gün müzeye konacağı belirtildi. Koleksiyon satışı Ethereum ile yapılacak.
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Kripto Para
El Salvador’un Bitcoin ile İlk Günü Olaylı Geçti
El Salvador’un Bitcoin macerası, bazı teknik problemler ve %15’lik fiyat çakılması sebebiyle olaylı başladı. Halk arasında da Bitcoin karşıtı protestolar yayılırken gelen kripto para marketinin çökmesi, ülkedeki Bitcoin karşıtlarının elini güçlendirdi.
El Salvador dün itibariyle Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi haline getirdi ve ülkedeki ticarette kullanıma soktu. El Salvador bir süredir yeni Bitcoin yasasını hayata geçirebilmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak ilk günde ülkenin resmi dijital Bitcoin cüzdanı Chivo bazı teknik problemlerle karşı karşıya kaldı. Bunun yanında Bitcoin’in fiyatı dün bir kaç saat içerisinde %15’lik bir çöküş yaşadı.
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El Salvador’un Bitcoin’e geçişi oldukça olaylı gerçekleşiyor. Başkan Nayib Bukele’nin, 3 ay önce ülkeyi bu yola sürüklemesinden beri ülkede önemli bir kitle Bitcoin karşıtı protestolar düzenliyor. Ve bu protestolar sokaklarda sert polis müdahaleleri ve tutuklamalarla karşılık buluyor.
Karşıtların tüm çabalarına rağmen artık Bitcoin, El Salvador’un Amerikan doları ile birlikte resmi para birimi haline gelmiş durumda. Ancak Bitcoin’in halkın kullanımına açıldığı ilk saatler pek de iyi geçmiş sayılmaz.
El Salvador, Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kullanan İlk Ülke Oldu
Bukele, geçtiğimiz günlerde Bitcoin 50,000 doların üstündeyken 200 BTC satın alarak ülke rezervlerindeki 400 BTC’ye eklediğini açıklamıştı. Ancak El Salvador’da Bitcoin’in ilk gününde yaşanan kripto para piyasasının çökmesi sebebiyle Bitcoin’in fiyatı 43,000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bu durum El Salvador için oldukça kötü görünse de Bukele bir karşı hamlede bulunmuş ve dip seviyelerden 150 BTC daha aldıklarını ve toplam rezervlerini 550 BTC’ye çıkardıklarını duyurmuştu. Bukele, tam olarak bu satın alımı hangi fiyattan gerçekleştirdiğini açıklamadı.
Kripto marketinin negatif hareketinin yanında El Salvador’un Bitcoin ile geçen ilk gününde bazı teknik problemler de yaşandı. Devletin “Chivo Wallet” ismiyle geçen resmi Bitcoin cüzdanı an itibariyle resmi Android uygulama marketinden kaldırılmış durumda. Dolayısıyla cüzdanı kullanmak isteyenlerin üçüncü parti başka uygulama marketlerine yönelmesi gerekiyor. El Salvador hükümeti de vatandaşlarına Huawei’nin App Gallery ismindeki uygulama mağazasını kullanmasını önerdi. Apple ise daha önceden Chivo Wallet cüzdanını iOS cihazlarda yayınladığını duyurmuştu.
Ahora haremos un test a gran escala:
Ya pueden descargar @chivowallet en @AppStore de @Apple.
En este link: https://t.co/wgpiR96Jb9
Descárguenla, regístrense y pongan sus comentarios acá 👇🏼
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021
Uygulamayı indirmeyi başaran kişiler yine de bazı problemlerle karşılaşmaya devam etti. Bir çok kişi tarafından cüzdanın çalışmayı durdurduğu bildirildi. Bukele de durumla ilgili açıklamada bulunarak Chivo geliştirme ekibinin gelecek yoğun talep sebebiyle uygulamanın sunucularını güncelleyerek cüzdanın faaliyetlerini durdurduklarını söyledi. Bukele yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“An itibariyle girmek istediğiniz herhangi bir veri, size hata mesajı verecektir. Sistem, sunucuların kapasitelerinin arttırıldığı bu süreçte çevrimdışı durumdadır. Bu göreceli olarak basit bir problem, ancak sistem çevrimiçi iken çözülebilecek bir problem değil.”
Kullanıcılar, bu süreçte kendi istedikleri Bitcoin cüzdan uygulamasını kullanabiliyorlar. Ancak bu durumda da hükümetin sunduğu BTC olarak 30 dolar değerindeki hediyeden faydalanılamıyor. Hediye, yalnızca Chivo kullanıcılarına veriliyor. 30 dolar değerindeki hediye çekini almayı başaranlar da hediyenin Amerikan dolarına dönüştürülemediğini bildirdi. Chivo ekibinin yerel gazete Factum’a yaptığı açıklamada onun yerine bu miktarın anlaşmalı marketlerde kullanılabileceği söylendi.
#BitcoinSV | El personal de @chivowallet explica que los $30 que estarán disponibles en #Bitcoin únicamente podrán ser canjeados en comercios afiliados a la APP. pic.twitter.com/zWaoiA8zcY
— Revista Factum (@RevistaFactum) September 7, 2021
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Kripto Para
JPMorgan’dan Altcoinlerin Yükselişine Yönelik “Dikkat” Çağrısı!
ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, alternatif kripto para birimlerinin (altcoin) şu anda gerçek değerlerinin ötesine geçtiğini belirterek, altcoin alım satım performansıyla ilgili uyarıcı bir açıklama yaptı.
Yatırım bankası, son analizine dayanarak, perakende yatırımcıların yaz boyunca daha yüksek oranlarda hisse senedi satın aldıklarını ve böylece piyasaların fiyat hareketlerini artırmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.
Banka, perakende yatırımcıların temmuz ayında yaklaşık 16 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşan ve ağustos ayında yaklaşık 13 milyar dolar olan ABD borsasına milyarlarca dolar pompaladığını tahmin ediyor. JPMorgan, bu performansı perakende yatırımcıların geçen yıl haziran 2020’de 10 milyar dolarlık bir yatırım kaydeden ABD hissesine fon sağlama yöntemiyle karşılaştırdı.
JPMorgan’a göre, yatırımcıların eşsiz ve değiştirilemez tokenlera yığılmasıyla, borsadaki satın alma çılgınlığı geçen ay ağustos ayında altcoinlere de sıçradı. DeFi ve NFT faaliyetlerine olan ilgi, Ethereum ve Cardano, Binance Coin ve Solana gibi akıllı sözleşmeleri kolaylaştıran kripto para birimlerinin yükselmesine yardımcı oldu.
2 Eylül Perşembe günü Cardano tarihte ilk kez 3 dolar fiyat seviyesinin üzerine çıktı. ADA fiyatı, 12 Eylül’de akıllı sözleşme lansmanı beklentisiyle yenilenen bir tırmanış görüyor. Bu yılın başından bu yana ADA, değerini %1600’den fazla artırdı. Diğer yandan Solana da son zamanlarda CoinMarketCap’te ilk on kripto para birimi arasına girerek yıldan bugüne kazanımlarını %1000’in üzerine çıkardı. Yüksek verimli “Ethereum katili”, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmak için büyüyen DeFi endüstrisini ve NFT çılgınlığını kullanıyor.
Bu nedenle JPMorgan, piyasa analiziyle kripto para birimi yatırımcılarının mevcut ralliyi büyük bir kırmızı bayrak olarak görmesi gerektiğini ve yenilenen altcoin sezonunun bir piyasa balonunun belirtisi olduğunu, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. JPMorgan’a göre, alternatif kripto para birimleri şu anda toplam piyasa değerinin yaklaşık %33’ünü temsil ediyor. Banka, mevcut yükseliş trendini teknik göstergelerden ziyade başka bir perakende yatırım çılgınlığının yönlendirdiğine inanıyor.
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