Dolce&Gabbana İlk NFT Koleksiyonunu Tanıttı!

El Salvador’un Bitcoin macerası, bazı teknik problemler ve %15’lik fiyat çakılması sebebiyle olaylı başladı. Halk arasında da Bitcoin karşıtı protestolar yayılırken gelen kripto para marketinin çökmesi, ülkedeki Bitcoin karşıtlarının elini güçlendirdi.

El Salvador dün itibariyle Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi haline getirdi ve ülkedeki ticarette kullanıma soktu. El Salvador bir süredir yeni Bitcoin yasasını hayata geçirebilmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak ilk günde ülkenin resmi dijital Bitcoin cüzdanı Chivo bazı teknik problemlerle karşı karşıya kaldı. Bunun yanında Bitcoin’in fiyatı dün bir kaç saat içerisinde %15’lik bir çöküş yaşadı.

El Salvador’un Bitcoin’e geçişi oldukça olaylı gerçekleşiyor. Başkan Nayib Bukele’nin, 3 ay önce ülkeyi bu yola sürüklemesinden beri ülkede önemli bir kitle Bitcoin karşıtı protestolar düzenliyor. Ve bu protestolar sokaklarda sert polis müdahaleleri ve tutuklamalarla karşılık buluyor.

Karşıtların tüm çabalarına rağmen artık Bitcoin, El Salvador’un Amerikan doları ile birlikte resmi para birimi haline gelmiş durumda. Ancak Bitcoin’in halkın kullanımına açıldığı ilk saatler pek de iyi geçmiş sayılmaz.

Bukele, geçtiğimiz günlerde Bitcoin 50,000 doların üstündeyken 200 BTC satın alarak ülke rezervlerindeki 400 BTC’ye eklediğini açıklamıştı. Ancak El Salvador’da Bitcoin’in ilk gününde yaşanan kripto para piyasasının çökmesi sebebiyle Bitcoin’in fiyatı 43,000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bu durum El Salvador için oldukça kötü görünse de Bukele bir karşı hamlede bulunmuş ve dip seviyelerden 150 BTC daha aldıklarını ve toplam rezervlerini 550 BTC’ye çıkardıklarını duyurmuştu. Bukele, tam olarak bu satın alımı hangi fiyattan gerçekleştirdiğini açıklamadı.

Kripto marketinin negatif hareketinin yanında El Salvador’un Bitcoin ile geçen ilk gününde bazı teknik problemler de yaşandı. Devletin “Chivo Wallet” ismiyle geçen resmi Bitcoin cüzdanı an itibariyle resmi Android uygulama marketinden kaldırılmış durumda. Dolayısıyla cüzdanı kullanmak isteyenlerin üçüncü parti başka uygulama marketlerine yönelmesi gerekiyor. El Salvador hükümeti de vatandaşlarına Huawei’nin App Gallery ismindeki uygulama mağazasını kullanmasını önerdi. Apple ise daha önceden Chivo Wallet cüzdanını iOS cihazlarda yayınladığını duyurmuştu.

Ahora haremos un test a gran escala: Ya pueden descargar @chivowallet en @AppStore de @Apple. En este link: https://t.co/wgpiR96Jb9 Descárguenla, regístrense y pongan sus comentarios acá 👇🏼 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021

Uygulamayı indirmeyi başaran kişiler yine de bazı problemlerle karşılaşmaya devam etti. Bir çok kişi tarafından cüzdanın çalışmayı durdurduğu bildirildi. Bukele de durumla ilgili açıklamada bulunarak Chivo geliştirme ekibinin gelecek yoğun talep sebebiyle uygulamanın sunucularını güncelleyerek cüzdanın faaliyetlerini durdurduklarını söyledi. Bukele yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“An itibariyle girmek istediğiniz herhangi bir veri, size hata mesajı verecektir. Sistem, sunucuların kapasitelerinin arttırıldığı bu süreçte çevrimdışı durumdadır. Bu göreceli olarak basit bir problem, ancak sistem çevrimiçi iken çözülebilecek bir problem değil.”

Kullanıcılar, bu süreçte kendi istedikleri Bitcoin cüzdan uygulamasını kullanabiliyorlar. Ancak bu durumda da hükümetin sunduğu BTC olarak 30 dolar değerindeki hediyeden faydalanılamıyor. Hediye, yalnızca Chivo kullanıcılarına veriliyor. 30 dolar değerindeki hediye çekini almayı başaranlar da hediyenin Amerikan dolarına dönüştürülemediğini bildirdi. Chivo ekibinin yerel gazete Factum’a yaptığı açıklamada onun yerine bu miktarın anlaşmalı marketlerde kullanılabileceği söylendi.