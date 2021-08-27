Kripto Para
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
ABD Hava Kuvvetleri (USAF), ticari ortaklarıyla veri paylaşım süreçlerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için blok zincir teknolojisini kullanarak güvenli bir veri altyapısı oluşturmak için Constellation Network‘ün hizmetlerinden yararlanacak.
Yayınlanan basın açıklamasına göre Constellation, şifreleme ve dağıtılmış veri yönetimi yoluyla uçtan uca veri güvenliği sağlamak için blok zinciri protokolü Hypergraph Transfer Protocol’ü (HGTP) kullanacak.
USAF anlaşması, Savunma Ulaştırma Sistemi (DTS) genelinde ticari ortaklarla görev verilerini güvenli bir şekilde değiş tokuş etmek için bir standart olarak çözümü geliştirmede Kinnami Software Corporation’dan yardım alacak olan Constellation’a bir sözleşme ödülü olarak geliyor. 618. AOC Strateji Direktör Yardımcısı Yarbay Tharon Sperry şunları söyledi:
“618 AOC’nin dijital altyapısında hızlı ve güvenli bir şekilde bilgi alışverişi yapabilmek, operasyonel güvenliğimiz için kritik öneme sahip. Havacılarımızı, küresel operasyonlarımızın bütünlüğünü korurken görev ayrıntılarını koordine etmek için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmak, uzun süredir kritik bir faktör olmuştur.”
HGTP aracılığıyla Constellation, veri aktarmak için HTTP’ye daha güvenli bir alternatif sunarken, Kinnami Software Corporation bu karmaşık dağıtılmış veri yönetimi ortamları için kullanılabilirlik, koruma ve güvenlik sağlayan hibrit esnek bir veri yapısı sağlayacak. Constellation, sistemleri ve erişim gereksinimlerini karşılayacak, uygun maliyetli, kurumsal ölçeklenebilir bir düzeyde mevcut BT altyapısında değişiklik yapmadan operasyonel görev veri kümeleri için veri güvencesi dağıtma ve iyileştirilmiş denetlenebilir güvenliği gösteren bir program sağlamayı taahhüt ediyor.
Aynı zamanda Constellation Network’ün DAG tokenları, ağdaki bant genişliğini güvence altına almak için kullanılacaklarından dolayı veri güvenliği planlarında da çok önemli bir rol oynayacak. Özel ortaklık, kurumsal veri güvenliği ihtiyaçlarını çözmek için blok zinciri teknolojisinin nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor.
Constellation’ın Baş Strateji Sorumlusu ve Kurucu Ortağı Benjamin Diggles şunları söylüyor:
“Son birkaç yılda blok zincir teknolojisi, tedarik zinciri yönetimi de dahil olmak üzere çok sayıda kullanım durumu için daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlama vaadi ile kurumsal kuruluşlar için çok çekici hale geldi. Bu sözleşme, küresel bir dijital altyapıda veri koruması için blok zincirin daha büyük, daha kritik kullanımlarına kapı açarak, çekirdek teknolojinin gerçek vaatlerini ortaya koymaktadır.”
ABD Hava Kuvvetleri’nin ötesinde, üst düzey Amerikan devlet kurumlarının blok zinciri teknolojisini entegre etme konusunda olumlu bir eğilimi olduğunu söylemek mümkün. ABD’deki son genel seçimin sonuçları, değişmezliğini garanti altına almak için blok zincirine kaydedildi. Teknoloji ayrıca, koronavirüs yardım çalışmalarında kullanılmak üzere uygulanmak için adından söz ettirdi.
Constellation’ın kripto parası olan DAG ise, yaklaşık 2 haftadır ciddi bir yükseliş trendindeydi. %100’e yakın değer kazanan DAG yazı sırasında 0,41 dolardan işlem görüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Microsoft, Token Oluşturma Yazılımı İçin Patent Aldı!
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, blok zincir ve kripto para alanına yönelik bir iş süreci geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Microsoft, kullanıcıların token oluşturmalarını sağlayacak olan bir yazılım için ABD Patent ve Marka Ofisi’nden patent aldı.
Teknoloji devi Microsoft, token oluşturma yazılımı için ABD Patent ve Marka Ofisi’nden patent aldı. Patenti alınan yazılım, kullanıcıların oluşturacakları tokenları belli bir zincire bağlı kalmaksızın farklı ağlarda yönetebilmelerine imkan sağlayacak. Token oluşturmayı daha kolay ve verimli hale getirecek olan yazılım, blok zincir uygulamaları geliştirilmesine de yardımcı olacak.
Bilgilere göre şu anda farklı blok zincirlerdeki standardizasyon eksikliği sebebiyle token oluşturmak ve yönetmek oldukça zor ve zahmetli. Microsoft’un almış olduğu patent ise kullanıcıların token oluşturmalarını ve oluşturdukları tokenları farklı ağlarda yönetebilmelerini sağlayarak, defterden bağımsız bir sistem tanımlıyor.
Microsoft’un sunmuş olduğu sistem bir kullanıcıdan alınan talep ile çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başlayan sistem, çeşitli niteliklere ve kontrol işlevlerine sahip olan şablonlar sunuyor. (Kullanıcıya sunulan şablonlar talep edilen tokenın tipine ve temsil ettiği dijital ya da fiziksel varlığa göre değişkenlik gösterebiliyor.) Sunulan seçenekler arasından seçim yapan kullanıcının tokenı, belirlenen ağda oluşturuluyor.
Ayrıca sistem, tokenların kontrol edilebilmesi için bir arayüz hizmeti de sağlıyor. Bu hizmet sayesinde geliştiricilerin tokena özel kodlama işlemleri ile ilgili endişelenmeleri gerekmiyor.
Microsoft’un defterden bağımsız token hizmeti, tokenları farklı DLT’lerde yaşam döngüsünü yönetmek için tek ve birleşik bir arabirim olarak işlev görecek şekilde tasarlandı. Bu sayede geliştiricilerin platformlarından bağımsız bir şekilde token işlemi yapmak ve bunları yönetmek için kod yazmasına olanak tanınıyor.
Kripto para birimlerinin artan benimsenme oranı, kurumsal oyuncuların da bu alana yönelmesiyle yükselen bir ivme kazandı. Pek çok önemli ve büyük şirket kripto para birimlerine yatırım yaptığını, pek çoğu da kripto para birimlerini iş süreçlerine eklediğini duyurdu. Ancak Microsoft henüz bir kripto para yatırımı yaptığını duyurmadı. Bununla birlikte şirket bu son hamlesi ile blok zincir teknolojisini kripto para birimlerinden daha önde tuttuğunu göstermiş oldu. Teknoloji devi, patentini aldığı bu hizmet ile teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirebilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Citigroup Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Vadeli İşlemlerine Başlayacak!
ABD’deki üçüncü en büyük bankacılık devi olan Citigroup, bazı kurumsal müşteriler için Bitcoin vadeli işlemleri sunmayı planlıyor. Banka içinden bir kaynak konuyu açıkladı ancak isminin gizli kalmasını istedi.
İlginizi Çekebilir: Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Duruma aşina olan kişi, Citi’nin CME’de (Chicago Ticaret Borsası) Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için düzenleyici onayları beklediğini açıkladı.
Kaynak, Bitcoin fiyatı 50.000 dolara tırmanırken Citi’nin artan müşteri kripto para riskleri talebini karşılamak için hareket ettiğini söyledi. Citi sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda bazı kurumsal müşterilerimiz için güçlü düzenleyici çerçeveler altında çalıştıkları için vadeli işlemler gibi ürünler düşünüyoruz.
Düzenleyici çerçeveler, denetim beklentileri ve diğer faktörlerle ilgili birçok soru göz önüne alındığında, yaklaşımımız konusunda çok düşünceliyiz.”
Sözcü, Citi’nin ticaret operasyonunun Bitcoin borsasında işlem gören notlar gibi diğer ürünlere geçmeden önce Bitcoin vadeli işlemleriyle başlayabileceğini belirtti.
“Bankanın, önce CME Bitcoin vadeli işlemlerini ve ardından Bitcoin borsada işlem gören notları (ETN’ler) alım satımına başlamak için onay alması muhtemel.”
Bitcoin’i Benimseyen Kurumların Sayısı Artıyor
Hala gerekli düzenleyici onayları bekleyen Citigroup, Bitcoin vadeli işlem ticareti sağlamak için büyük bir banka olan Goldman Sachs’a katılacak.
Dünyanın en büyük döviz alım satım bankalarından biri olan Citi, ilk olarak Mayıs 2021’de bankanın müşteri tabanı için kripto para birimi ticareti, saklama ve finansman hizmetleri başlatmayı düşündüğünü duyurarak Bitcoin’e olan ilgisini açıkça belli etmişti. Bankanın dijital para birimi hizmetlerine olan ilgisi, çok çeşitli büyük müşterilerinde Bitcoin’e olan ilginin ‘çok hızlı’ birikimi tarafından tetiklendi.
Haziran ayının sonlarında Citi, müşterilerine bankanın varlık yönetimi bölümünde faaliyet gösteren kripto para birimlerine erişim sağlamak için bir “dijital varlık grubu” başlattı.
HWP olarak önceden de bildirmiş olduğumuz üzere Haziran ayında Goldman Sachs, eski hedge fon yöneticisi Mike Novogratz tarafından yönetilen kripto ticaret bankası Galaxy Digital ile Bitcoin vadeli işlemlerine başladı.
Büyük küresel banka Goldman’ın bu hareketi, bankalar Bitcoin’e maruz kalmak isteyen müşterilerden gelen baskıyla karşı karşıya kaldıkça Wall Street ve ötesinde olumlu bir etki yarattı. Goldman, kripto para ticaretine başlayan ilk büyük ABD bankası olarak, diğer bankalara da bunu yapmaya başlamalarını sağladı.
Geçtiğimiz aylarda ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America da bazı müşteriler için Bitcoin vadeli işlemlerini onayladığını duyurdu.
Bankalar kripto para birimi sektörüne yaklaşımlarında muhafazakar olsalar da, kripto para birimlerinin artan benimsenme çılgınlığı ile şimdi bazı müşterilerinin kripto pazarına erişmesine izin veriyorlar. Küresel finansal sistem, blok zincir teknolojisinin sunmuş olduğu yeni imkanlar ile farklı bir yöne doğru evriliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
Xpeng; “Düzenlemenin doğru tarafındayız”
Netflix, Polonya’da Mobil Oyunları Test Etmeye Başladı!
TAM BİR TASARIM HARİKASI! | VIVO V21e Kutu Açılışı
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.