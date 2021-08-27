ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), ticari ortaklarıyla veri paylaşım süreçlerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için blok zincir teknolojisini kullanarak güvenli bir veri altyapısı oluşturmak için Constellation Network‘ün hizmetlerinden yararlanacak.

Yayınlanan basın açıklamasına göre Constellation, şifreleme ve dağıtılmış veri yönetimi yoluyla uçtan uca veri güvenliği sağlamak için blok zinciri protokolü Hypergraph Transfer Protocol’ü (HGTP) kullanacak.

USAF anlaşması, Savunma Ulaştırma Sistemi (DTS) genelinde ticari ortaklarla görev verilerini güvenli bir şekilde değiş tokuş etmek için bir standart olarak çözümü geliştirmede Kinnami Software Corporation’dan yardım alacak olan Constellation’a bir sözleşme ödülü olarak geliyor. 618. AOC Strateji Direktör Yardımcısı Yarbay Tharon Sperry şunları söyledi:

“618 AOC’nin dijital altyapısında hızlı ve güvenli bir şekilde bilgi alışverişi yapabilmek, operasyonel güvenliğimiz için kritik öneme sahip. Havacılarımızı, küresel operasyonlarımızın bütünlüğünü korurken görev ayrıntılarını koordine etmek için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmak, uzun süredir kritik bir faktör olmuştur.”

HGTP aracılığıyla Constellation, veri aktarmak için HTTP’ye daha güvenli bir alternatif sunarken, Kinnami Software Corporation bu karmaşık dağıtılmış veri yönetimi ortamları için kullanılabilirlik, koruma ve güvenlik sağlayan hibrit esnek bir veri yapısı sağlayacak. Constellation, sistemleri ve erişim gereksinimlerini karşılayacak, uygun maliyetli, kurumsal ölçeklenebilir bir düzeyde mevcut BT altyapısında değişiklik yapmadan operasyonel görev veri kümeleri için veri güvencesi dağıtma ve iyileştirilmiş denetlenebilir güvenliği gösteren bir program sağlamayı taahhüt ediyor.

Aynı zamanda Constellation Network’ün DAG tokenları, ağdaki bant genişliğini güvence altına almak için kullanılacaklarından dolayı veri güvenliği planlarında da çok önemli bir rol oynayacak. Özel ortaklık, kurumsal veri güvenliği ihtiyaçlarını çözmek için blok zinciri teknolojisinin nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor.

Constellation’ın Baş Strateji Sorumlusu ve Kurucu Ortağı Benjamin Diggles şunları söylüyor:

“Son birkaç yılda blok zincir teknolojisi, tedarik zinciri yönetimi de dahil olmak üzere çok sayıda kullanım durumu için daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlama vaadi ile kurumsal kuruluşlar için çok çekici hale geldi. Bu sözleşme, küresel bir dijital altyapıda veri koruması için blok zincirin daha büyük, daha kritik kullanımlarına kapı açarak, çekirdek teknolojinin gerçek vaatlerini ortaya koymaktadır.”

ABD Hava Kuvvetleri’nin ötesinde, üst düzey Amerikan devlet kurumlarının blok zinciri teknolojisini entegre etme konusunda olumlu bir eğilimi olduğunu söylemek mümkün. ABD’deki son genel seçimin sonuçları, değişmezliğini garanti altına almak için blok zincirine kaydedildi. Teknoloji ayrıca, koronavirüs yardım çalışmalarında kullanılmak üzere uygulanmak için adından söz ettirdi.

Constellation’ın kripto parası olan DAG ise, yaklaşık 2 haftadır ciddi bir yükseliş trendindeydi. %100’e yakın değer kazanan DAG yazı sırasında 0,41 dolardan işlem görüyor.