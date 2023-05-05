Eminim çoğumuz istediğimiz herhangi bir teknolojik ürünü uygun fiyata satın almanın hayalini kuruyoruz. Ancak bulunduğunuz ülkenin ekonomik koşulları ve vergi oranları bu hayalinizi gerçekleştirmenize engel olabilir. Ne yazık ki bu noktada kaçak ürünlerin karaborsası devreye giriyor. Yurt dışından yasa dışı olarak getirilen ürünler, ülkenizde herhangi bir vergiye tabi tutulmadan piyasaya sunulur. Bu durum zaman zaman tüketicilere fayda sağlasa da doğru değildir ve gümrük yetkilileri bunu önlemek için önlemler almaktadır. Ayakkabılarına gizlenmiş 48 CPU ile yakalanan bir adamın bildirildiğine göre, bu önlemlerden biri kısa süre önce Çin’de etkili oldu.

Kutusuz CPU pazarı büyümeye devam ediyor, bu ürünler genellikle kutulu muadillerine göre daha uygun fiyatlı. Bununla birlikte, kökenleri daha az meşru olabilir. Son raporlara göre, yakın zamanda bir adam 48 CPU’yu ayakkabılarının içine saklayarak Çin’e kaçırmaya çalışırken yakalandı.

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Konuyla ilgili yetkililer tarafından yayınlanan bir rapora göre, siyah beyaz kısa kollu gömlek giyen bir adam özel bir yolcu muayene alanına girdi. Olay yerindeki gümrük memurları, beyaz kanvas ayakkabılarının alışılmadık derecede büyük göründüğünü fark etti. Daha yakından incelediklerinde, ayakkabıların içinde kağıt bantla sarılı toplam 48 adet CPU buldular.

Bu olay, kaçak malların ülkeye hangi koşullarda getirildiğini hatırlatıyor . Ne yazık ki, tüketiciler genellikle bu ürünleri daha düşük fiyatları nedeniyle tercih ediyor. Ancak, bu tür taşıma yöntemleri sırasında bu hassas teknolojilere verilebilecek potansiyel zarar genellikle dikkate alınmaz.

Bu ürünler fabrikada kapalı kutularda taşındığında bile zarar görebilir. Ayrıca bu “satıcı garantili” ürünlerin ileride arızalanması durumunda hesap verecek birini bulmanın çoğu zaman mümkün olmadığını belirtmekte fayda var.