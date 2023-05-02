Intel, yakın zamanda sızdırılan Meteor Lake-P işlemcisini içeren ürün adı değişikliğini doğruladı. Intel Corporation Küresel İletişim Direktörü Bernard Fernandes, şirketin ürün isimlendirmesini değiştirdiğine dair söylentileri doğruladı. Geçen hafta Ashes of the Singularity web sitesinde yer alan bir yazıda, Core Ultra 5 1003H adlı yeni bir ürün listelenmişti. Şimdi görünen o ki, Intel gerçekten de Core i5 markasını yeni bir Core 5 segmentasyonu ile değiştirecek.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel — Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023

Marka değişikliklerinin hem mobil hem de masaüstü serilerini etkileyip etkilemeyeceği belirtilmiyor. Bildiğimiz gibi, şirket bu yılın sonlarına doğru Raptor Lake serisini yenilemeye hazırlanıyor. Bazıları bu yenilemenin şu ya da bu şekilde yeni nesil Core serisinin bir parçası olacağını söylüyor. Durum böyle olursa, bu ürün isim değişikliği Raptor Lake’i de etkileyebilir.

Sızıntılar, “Ultra” kısmının isteğe bağlı olabileceğini ve yenilenen parçalar için değil, yalnızca yeni SKU’lar için geçerli olabileceğini iddia ediyor. Olası Intel Core Mobile H serisi yeniden markalama (Ultra isteğe bağlıdır) şu şekildedir:

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH

Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH

Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH

Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

Bir Intel yöneticisi, yeni nesil istemci ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde şirketin bir dönüm noktasında olduğunu belirtiyor. Intel’in önümüzdeki haftalarda bu yeni ürün adlandırma şemasına ilişkin bir güncelleme sunması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Hızlı iOS Güvenlik Yanıtı 16.4.1 (a) Güncellemesi Geldi! Hemen Yükleyin!

Geçen yıl AMD’nin mobil ürün isimlendirmesinde benzer bir değişiklik yaptığını belirtmek gerekir. Bu değişiklik, AMD’nin üç Zen ve iki RDNA mimarisini tek bir ürün yığını altında bir araya getirmesine olanak sağlamıştı. Bu yaklaşım Intel tarafından da yansıtılabilir.