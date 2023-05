Intel, yakın zamanda sızdırılan Meteor Lake-P işlemcisini içeren ürün adı değişikliğini doğruladı. Intel Corporation Küresel İletişim Direktörü Bernard Fernandes, şirketin ürün isimlendirmesini değiştirdiğine dair söylentileri doğruladı. Geçen hafta Ashes of the Singularity web sitesinde yer alan bir yazıda, Core Ultra 5 1003H adlı yeni bir ürün listelenmişti. Şimdi görünen o ki, Intel gerçekten de Core i5 markasını yeni bir Core 5 segmentasyonu ile değiştirecek.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023