Dünyanın en güncel teknolojilerini kullanan yetkin ve aranan Amazon web servisleri bulut çözümleri mimarları yetiştirmek amacıyla LimonCloud Akademi ve Işık Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi’nin iş birliğinde düzenlenen “LimonCloud Akademi Amazon Web Servisleri Eğitimi” devam ediyor.

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Ersin de merak ettiği bu LimonCloud Akademi hakkında bilgi almak, aynı zamanda LimonCloud’un yaptıklarını öğrenmek için Hakkı İbrahim Ünyeli’ye merak ettiklerini sordu.

LimonCloud hakkında daha fazla bilgi almak için; https://www.limoncloud.com/