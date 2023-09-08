Cuma Raporu #275 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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https://youtu.be/ec83NyM0HEM

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Cuma Raporu #275 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Filenin Sultanları ve gündem

18:15 MOBİSAD 2023 Mobil İletişim Sektörü Raporu’nu açıkladı

29:48 iPhone 15 serisi 12 Eylül’de geliyor

33:41 Xiaomi 13T Serisi 26 Eylül’de geliyor

37:57 Huawei de yeni nesil giyilebilir cihazlarını tanıtıyor

39:42 TECNO Mobile, Phantom’dan sonra Flip modeli de getiriyor

50:52 PlayStation Plus’a büyük zam

53:30 Öğrenciler de öğretmenler de sınıfa telefon sokamayacak!

57:35 Öğrencilere vergisiz telefon bir sonraki kabine toplantısı ile açıklanacak

01:04:28 OnePlus Türkiye konusu