Deneyim tasarımı, B2B pazarlama ve e-ticaret üzerine düzenlenen tüm zirvelerin teknoloji paydasında birleştirdiği yepyeni bir format, The TECH Summit, Aralık ayında iş dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 3 Aralık’ta Zorlu PSM‘de start alacak zirve 5 Aralık akşamına kadar dopdolu bir içerik ve konuşmacılarla devam edecek.

The TECH Summit, “AI powered future” temasıyla buluşuyor

Deloitte ve Marketing Türkiye; içerik deneyimi ve küresel veri birikimiyle zenginleştirdiği The TECH Summit’i hayata geçiriyor. “AI Powered Future” ana temasıyla düzenlenecek olan zirve, artık teknoloji içermeyen hiçbir süreç, fonksiyon veya sektörün başarılı olamayacağı gerçeğinden yola çıkarak, teknik detaylardan ziyade sürecin katma değeri ve etkisine odaklanacak.

Etkinliğin içeriği, Deloitte‘un 2025 TECH Trends raporunun bulgularına dayandırılarak hazırlanan zirve, içerik tasarımından formatına kadar farklı bir kurguya sahip. Bu farklılıklar, yapay zekanın iş süreçlerinden müşteri deneyimine, ticaretten finansa uzanan geniş bir içerikle 57 alt başlıkta toplanarak, 6 ayrı sahnede masaya yatırılacak.

İlk yılın ana teması “AI Powered Future”

İş dünyasında önümüzdeki 18-24 ayda standart haline gelmesi öngörülen yenilikçi gelişmeleri ele alacak olan The TECH Summit, kurumlar ve fonksiyonlar için teknolojinin nasıl kullanılacağına dair vizyon sunacak. Zirve, “hardcore” teknoloji anlatımından ziyade iş dünyasına sağladığı etkiyi ve katma değeri ön plana çıkaracak. “Şu an ne oluyor, yeni olan ne var ve gelecekte neler olacak?” sorularına yanıt aranacak olan The TECH Summit’te teknolojinin gelecekte hangi sektörleri nasıl etkileyeceği; hangi sektörde hangi teknolojinin en doğru biçimde nasıl kullanılacağı konuşulacak.

Altı farklı sahne, altı farklı odak

Üç gün boyunca farklı dikeylerdeki sahneleriyle iş dünyasını bir araya getirecek zirvenin “The Stage” sahnesi “AI Powered Future”, XCO Sahnesi “Experience Powered Future” ECHO Sahnesi “AI Powered Commerce” FINTECH Sahnesi “Tech Powered Finance”, EX Sahnesi “EmPowered Talent”, B2B Sahnesi ise “Ecosystem Powered Business” ana temasıyla katılımcıları ağırlayacak… XCO’NNECT alanında ise “Sektörü Dönüştüren Hikayeler” paylaşılacak.

