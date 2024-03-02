Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Pad Air üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Pad Air tanıtıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Pad Air neler sunuyor?

Pad Air orta segment bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2800×1840 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını ve HDR10’u destekler nitelikte. 11.5 inç büyüklüğündeki ekranda LCD bir panel kullanılıyor.

iQOO Pad Air kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 870 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarj destekli 8500 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor. Tablet için dört varyasyon satışa sunuluyor:

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: 249 dolar

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 277 dolar

12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 319 dolar

12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama: 361 dolar

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Kamera tarafında ise Pad Air 8 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.