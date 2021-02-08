iQOO Neo5 modelinin görüntüsü ve temel özellikleri sızdı

Firmanın bir süredir yeni tanıtılan Snapdragon 870 çip setli bir cihaz üzerinde çalıştığı söylentileri vardı. Snapdragon 870 ile çalışacak yeni cihazın iQOO Neo5 modeli olacağı ortaya çıktı. Son olarak Neo5’e ait olduğu düşünülen bir fotoğraf Weibo’da ortaya çıktı.

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iQOO Neo5, 120 Hz ekran ve 86 W şarj desteği ile geliyor

Sızıntıyı yapan kişi, cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanında Android 11 işletim sistemi ile çalışacağını da ekliyor. Başka bir sızıntı ise iQOO Neo5’in 1080 x 2400 (Full HD+) çözünürlükte, 120 Hz ve S-AMOLED bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca cihazın 86 W hızlı şarj destekleyeceği ile ve mart ayında piyasaya çıkacağı yönünde söylentiler de mevcut.

Birkaç gün önce de Google Play Console üzerinde V2055A model numaralı bir cihaz teknik özellikleri ile birlikte ortaya çıkmıştı. Bu akıllı telefonun da iQOO Neo5 modeli olduğu iddiaları mevcut. V2055A model numaralı telefon da gücünü Snapdragon 870 çip setinden alıyor ve Adreno 650 GPU ile piyasaya çıkacak. Google Play Console üzerinde yer alan özelliklerle sızıntılarda iddia edilenler birbirleriyle tutarlı.

Vivo, iQOO‘yu alt markası olarak geçtiğimiz yıl lanse etti. Firma daha çok amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefonlara odaklanacak. iQOO, geçtiğimiz ay Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 telefonunu çıkardı. Bu model ayrıca 120W hızlı şarj ve 120Hz ekran gibi üstün özellikleri de barındırıyor.

iQOO Neo5 modelinin tüm teknik özelliklerini ve satış fiyatını zaman içerisinde hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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