Akıllı Telefonlar
iQOO 9, daha büyük bir batarya kapasitesi ile gelecek!
iQOO 7, birkaç hafta önce Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanan ikinci telefon oldu. Telefon, satışa çıktığı gün 200 Milyon Japon Yeni‘nden daha fazla gelir elde etti. Ayrıca incelemelerin ardından her geçen gün bu cihazın satışlarından elde edilen gelir artmaya başladı. Şirketin yeni amiral gemisi, önceki modele göre önemli geliştirmeler ile geldi. Ancak iQOO 7, batarya konusunda önemli bir yol katedemedi.
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iQOO 9 hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
iQOO 7, önceki modele göre hem yonga seti, hem de kamera özellikleriyle çok daha iyi bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte telefonun batarya kapasitesi, önceki model ile aynı olarak kaldı. Vivo iQOO 7, hem büyük bir ekrana hem de daha güçlü bir yonga setine sahip. Bu nedenle cihaz, daha yüksek bir batarya gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu durum, hayal kırıklığı yaratsa da yeni sızıntılara göre iQOO 9’un daha büyük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı.
Digital Chat Station‘a göre Vivo, yeni bir çift hücreli batarya üzerinde çalışıyor. Bu batarya, her biri 2155 mAh olan iki hücreden oluşacak. Ayrıca yeni bataryaların birleşik tipik kapasitesi ise yaklaşık 4400 mAh olacak. Bu pilin ilk olarak iQOO 9’da görülmesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca iQOO 9, tahminlere göre iQOO 7’de bulunan 120W değerindeki hızlı şarj sistemini kullanmaya devam edecek. Serinin önceki cihazlarına baktığımızda, bu cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!
Xiaomi, yakında Black Shark 4 adlı yeni amiral gemisini tanıtacak. Firma, bir süredir teaser kampanyalarıyla cihaz hakkında bilgiler veriyor. Henüz elimizde resmi bir duyuru tarihi bulunmuyor. Fakat cihaz, bugün TENAA tarafından teknik özellikleriyle birlikte onay aldı. TENAA‘nın onayı ile birlikte telefonun lansmanına az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.
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Black Shark 4, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Black Shark 4, SHARK KSR-A0 model numarası ile TENAA listesinde yerini aldı. Listeye göre cihaz, Android‘in en yeni sürümü olan Android 11 ile birlikte gelecek. Geçtiğimiz gün Google Play Console‘da görüntülenen özelliklere göre cihazın 6.67 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü ekranı mevcut. Ayrıca bazı kaynaklar, bu ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. Fakat henüz bu konuda net bir sonuç veya sızıntı bulunmuyor. Bunun dışında, TENAA‘da telefonun 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile geleceği de belirtiliyor.
TENAA, Black Shark 4‘ün 10.3 mm kalınlığında olacağını ve 5G bağlantısını destekleyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, cihazın çoğu amiral gemisinden daha kalın olduğu söylenebilir. Cihazın kamera ve diğer bağlantı özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan AnTuTu testiyle birlikte telefonun Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacağını ve 8 GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca cihazın oyuncu telefonu olması sebebiyle, oyunlara özel optimizasyonların geliştirileceği tahmin ediliyor. Black Shark 4‘ün önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 30 Pro 200 MP kamera ile geliyor
Çinli akıllı telefon üreticisinin çılgın kamera özelliklerine sahip telefonu geliyor. Bu modellerden özellikle ZTE Axon 30 Pro, 200 MP Samsung kamera ile geliyor.
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ZTE, 1985 yılında Çin’in, Shenzen şehrinde kurulan bir elektronik firmasıdır. Şirket aynı zamanda Çin’deki ikinci en büyük telekomünikasyon ve cep telefonu üreticisidir. Şirketin ürünleri ülkemizde çok popüler olmasa da, Son dönemlerde yenilikçi teknolojileri sayesinde oldukça popüler. Şirketin yeni nesi amiral gemisi modeli ZTE Axon 30 ailesinin ise tanıtılmasına çok az kaldı. Yeni Axon ilesinden özellikle ZTE Axon 30 Pro taşıyacağı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. İddialara göre telefon, Samsung tarafından üretilen 200 MP’lik kamera sensörüyle geliyor.
ZTE Axon 30 Pro
Geçtiğimiz yıl çıkan ZTE Axon 20 5G, yenilikçi özellikle sahip bir model olmasına rağmen, orta sınıf bir telefon olarak karşımıza çıktı. Bu durum 2020 yılında değişiyor. Axon 30 ailesi amiral gemisi sınıfı işlemciyle karşımıza çıkıyor. Özellikle ZTE Axon 30 Pro modeli, oldukça dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre ZTE Axon 30 Pro’nun, Samsung S5KGND 200 MP kamera sensörü ile piyasaya çıkan ilk telefon olabilir. S5KGND yeni geliştirilen bir sensör. S5KGND özellikle 1 / 1.37 “, Çözünürlük 50M 8192×6144 (200M, 50M Çıkış); 1.28um Piksel Boyutu (0.64um PD); Quad Tetracell CFA, Quad-PD Otomatik Odaklama, 12.5Mp BayerRAW’da 96fps 10bit, MIPI 4 şerit RAW. It çift yerel ISO ve 16K video çıkışını desteklemesiyle dikkat çekiyor. Bu bilgiler iki farklı Çin kaynağı tarafından iddia ediliyor. Bundan dolayı Axon 30 ailesi özellikle Pro modeliyle sektörde oldukça rekabetçi olacak gibi duruyor. Telefonun fiyat etiketi ve net çıkış tarihi henüz bilinmese bile, yakın dönemde eksik detayların gelmesi bekleniyor. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın
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Akıllı Telefonlar
iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!
Bugün, gelecek nesil iPhone SE modelinin minimal çerçevelerle birlikte modern bir görünüme kavuşacağı söylentileri ortaya çıktı. Ayrıca yine söylentilere göre üçüncü nesil iPhone SE modeli, birkaç ay içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Tanıtılması beklenen model, önceki nesillerden farklı ve daha modern bir tasarım anlayışı ile gelecek.
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iPhone SE 3, nasıl bir tasarım ile ne zaman çıkacak?
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, iPhone SE 2020 modeli resmen piyasaya çıkmıştı. Bu yıl da aynı dönemde iPhone SE 3‘ün tanıtılması muhtemel gözüküyor. Şimdi, ortaya çıkan konsept tasarımlar sayesinde cihazın nasıl görünebileceğine dair fikirler ortaya atılıyor. Ancak bu tasarımların kullanılması, Apple‘ın yeni cihaza modern bir tasarım getirmesiyle mümkün olacak. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone SE 2020, küçük olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde etti. Elde edilen bu sonucun ardından Apple’ın, bu cihazın yeni modelini Nisan ayında tanıtması olası gözüküyor.
Şimdilik, herhangi bir kaynak tarafından cihazın sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıkmadı. Ancak Mac Otakara, üçüncü nesil iPhone SE‘nin yeni nesil Airpods Pro ile birlikte tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Otakara‘ya göre, geliştirilen bazı konsept tasarımların yeni cihazda kullanılması muhtemel. Kullanılma olasılığı en yüksek tasarım, ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bu tasarımda, arka tarafta tek bir ana kamera mevcut. Ayrıca cihaz, önceki nesilden çok daha büyük olan 5.4 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bunun haricinde telefon, tahminlere göre A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Nisan ayına yaklaştıkça, iPhone SE 3 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
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