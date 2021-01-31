iQOO 9, daha büyük bir batarya kapasitesi ile gelecek!

iQOO 7, birkaç hafta önce Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanan ikinci telefon oldu. Telefon, satışa çıktığı gün 200 Milyon Japon Yeni‘nden daha fazla gelir elde etti. Ayrıca incelemelerin ardından her geçen gün bu cihazın satışlarından elde edilen gelir artmaya başladı. Şirketin yeni amiral gemisi, önceki modele göre önemli geliştirmeler ile geldi. Ancak iQOO 7, batarya konusunda önemli bir yol katedemedi.

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iQOO 9 hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?

iQOO 7, önceki modele göre hem yonga seti, hem de kamera özellikleriyle çok daha iyi bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte telefonun batarya kapasitesi, önceki model ile aynı olarak kaldı. Vivo iQOO 7, hem büyük bir ekrana hem de daha güçlü bir yonga setine sahip. Bu nedenle cihaz, daha yüksek bir batarya gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu durum, hayal kırıklığı yaratsa da yeni sızıntılara göre iQOO 9’un daha büyük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı.

Digital Chat Station‘a göre Vivo, yeni bir çift hücreli batarya üzerinde çalışıyor. Bu batarya, her biri 2155 mAh olan iki hücreden oluşacak. Ayrıca yeni bataryaların birleşik tipik kapasitesi ise yaklaşık 4400 mAh olacak. Bu pilin ilk olarak iQOO 9’da görülmesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca iQOO 9, tahminlere göre iQOO 7’de bulunan 120W değerindeki hızlı şarj sistemini kullanmaya devam edecek. Serinin önceki cihazlarına baktığımızda, bu cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılacağını söyleyebiliriz.