iQOO Neo serisi, 2019’daki lansmanından bu yana kullanıcılar arasında son derece popüler hale geldi. Serideki telefonlar, performansları, pil ömürleri ve kameralarıyla övgü topladı. Örneğin, iQOO Neo 6 hala hem eleştirmenler hem de tüketiciler tarafından beğeniliyor. Vivo’nun yan kuruluşu olan iQOO, sorunsuz bir oyun ve multimedya deneyimi sunmaya devam etti ve en yeni Neo 7 ile bunu başardı. iQOO Neo 8 serisi de tanıtılmaya hazır ve şirket 23 Mayıs’ta Çin’de en son premium orta seviye telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Birkaç ay içinde küresel bir lansmanın da takip etmesi bekleniyor. Ancak, bu yazıda iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro hakkında her şeyi topladığımız için telefonlar hakkında bilgi edinmek için uzun süre beklemenize gerek kalmayacak.

iQOO Neo 8 serisi nasıl olacak?

iQOO her zaman Neo serisinde yalnızca bir akıllı telefon piyasaya sürdü, ancak bu sefer farklı olacak. Şirketin bu yıl standart modele kıyasla daha iyi özelliklere sahip bir Pro modeli çıkaracağı doğrulandı. Ancak, kozmetik olarak çok büyük farklar olmayabilir.

Önceki iQOO 6 ve 7 modelleri kavisli bir arka panele ve çerçeveye sahip benzer bir tasarıma sahipti. Her iki cihazda da dikdörtgen bir kamera modülü bulunan ve altında “Neo” yazısı olan parlak bir yüzey vardı. Bu telefonlar, polikarbonat arka kapağına rağmen oldukça premium bir görünüme sahipti ve kullanımı da rahattı.

Ancak Neo 8 serisinin tasarımı değiştirildi. Resmi görüntüler, iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro’nun her ikisinin de dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacağını, ancak modüllerin tüm genişliğe yayılmayacağını gösteriyor. Her iki cihazın da üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Sızdırılan görüntüler, arkada “OIS” yazısıyla optik görüntü sabitlemeye sahip olan Pro modelini doğruluyor. Ön panel henüz görülmedi, ancak ince çerçevelerle birlikte bir delik kesimiyle selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Ekranın her iki telefonda da düz olması muhtemel görünüyor.

Ana model bile çok iddialı

Ana modelinin yüksek 1.5K çözünürlüğe ve 2160Hz PWM karartma teknolojisine sahip 6.78 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Pro modeli de aynı ekrana sahip olabilir, ancak daha yüksek 144Hz yenileme hızına sahip olabilir. Telefonların bunu desteklemesi mümkün olsa da kesin değil. Ekran, Vivo’nun 32MB çip üstü yüksek hızlı önbellekle birlikte gelen ve üç algoritmayı destekleyen özel V1+ görüntü yongası tarafından desteklenmektedir.

iQOO Neo akıllı telefonlar, orta seviyede olsalar da her zaman performansa odaklanmıştır. 2022’den itibaren iQOO Neo 6, performansıyla sınıfının en iyisi olarak tanındı ve Neo 7 bu başarıyı devam ettirdi. Pro modeli, etkileyici 16GB LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte Dimensity 9200 Plus yonga setine sahip olması bekleniyor, bu nedenle yeni Neo 8 serisi de bu geleneği sürdürecektir. Öte yandan, iQOO Neo 8, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle güçlendirilecektir.

Kameralar da bir yükseltme alacak. iQOO, Neo 8 Pro’nun optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50MP birincil kameraya sahip olacağını doğruladı. Kamera, Vivo X90 Pro+’da (inceleme) bulunan ünlü Sony IMX866VCS sensörünü kullanacak.

Birincil kamera hakkında ayrıntılı bilgiler mevcutken, Pro modelindeki ikincil kameralar hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. iQOO Neo 8’in 50MP birincil kameraya sahip olabileceği, ancak farklı bir sensöre ve OIS olmayan bir yapıya sahip olabileceği tahmin edilmektedir.

Her iki modelin de 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000mAh bataryaya sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca, ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacaklar ve Android 13 işletim sistemiyle önceden yüklenmiş olarak gelecekler.