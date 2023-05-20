Geçtiğimiz ay orta seviyedeki yeni oyuncuları olan V27 serisini piyasaya süren Vivo, söylentilere göre Haziran ayında yine orta seviyedeki bir başka canavar serisi olan V29 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin duyurusuna sayılı günler kala, serinin kralı olan Vivo V29 Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte yeni canavarın özellikleri!

Vivo V29 Pro Çok Güçlü Geliyor!

Vivo’nun yeni canavarının 6.7 inç boyutlu kavisli AMOLED ekrana sahip olacağı ve V2251 model numarasını taşıyacağı söyleniyor. Orta seviyede kavisli ekranları pek sık görmüyoruz. Vivo’nun bu cihazda kavisli ekrana yer vermesi cihazın üst seviyeye göz kırpan bir ekranla donatılacağının sinyalllerini veriyor.

Cihaz hakkında ortaya çıkan son raporlar, yeni canavarın MediaTek Dimensity 8000 serisi 5G yonga seti ile donatılacağını gösteriyor. Bu sayede V29 Pro ile oyun oynamak çok daha keyifli hale gelecek. Bu yonga setine 12GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama alanının eşlik edeceği söyleniyor.

Cihazın optik görüntü sabitleme (OIS) ile desteklenen 64 megapiksel birincil arka kameraya sahip olacağı bildirilirken, öne bakan kameranın özçekimler için 50 megapiksel sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca, telefonun 66W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5000mAh boyultu devasa bir pil ile geleceği bilgisi de sızıntılarda yer alıyor.

Raporda ayrıca telefonun önceden yüklenmiş Android 13 ile piyasaya sürüleceği söylenmiş. Cihazın sahip olacağı renkler henüz açıklanmamış olsa da telefonun üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı bildiriliyor. Bu renk seçeneklerinden birinin mavi, diğerlerininse lacivert ve altın olması bekleniyor.

Ayrıca, telefonun renk değiştiren bir arka panele ve biyometrik güvenlik için bir ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Fiyat konusundaki tahminler ise 440 dolar civarında. İlk olarak Çin ve Hindistan pazarlarında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın küresel pazar planları hakkındaysa herhangi bir bilgi paylaşılmamış.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Civi 3 Geekbench Performans Testinde Görüldü

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!