iQOO, iQOO Neo 8 serisini 10 Mayıs’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seri iki farklı akıllı telefondan oluşacak: Bunlar iQOO Neo 8 ve iQOO Neo 8 Pro olacak. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Neo 8 Pro, Google Destekleyen Cihazlar listesinde görüldü. Detaylara bakalım.

Google Destekleyen Cihazlar listesinde iQOO Neo 8 Pro hakkında hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Ancak bundan önceki sızıntılar ve söylentiler sayesinde akıllı telefonun hemen hemen tüm özelliklerine hakimiz.

İlginizi çekebilir: iQOO Telefonlar Oyun için Peace Elite Stereo Tech Dopingi Aldı

Söylentilere göre iQOO Neo 8 Pro 6.78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. 1.5K çözünürlük sunacak olan bu ekran, ekran altı parmak izi teknolojisini de destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

iQOO Neo 8 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise söylentilere göre oldukça iddialı bir kamera kurulumu bizleri bekliyor. Söylentilere göre iQOO Neo 8 Pro OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kamerada Sony IMX866V sensör kullanılacak. Akıllı telefon gelişmiş fotoğrafçılık için Vivo V1+ veya V2 ISP’ye de sahip olabilir. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunacak.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A34 vs HONOR X9a vs Redmi Note12 Pro vs VIVO Y35 video karşılaştırma

iQOO akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bakalım Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak?