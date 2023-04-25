iQOO telefonlar kesin olarak oyun telefonları olarak sınıflandırılmaz, ancak şirket onları genellikle bu şekilde pazarlıyor. Asus ROG ve Red Magic telefonlara kıyasla iQOO cihazları, oyun için tasarlanmış çeşitli özelliklerle iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Vivo yan kuruluşu, iQOO 11 ve 10 dahil olmak üzere birçok modelin artık oyun deneyimini daha da geliştirmek için Peace Elite hoparlör stereo geliştirme teknolojisini desteklediğini duyurdu.

iQOO, akıllı telefonlarının çoğunun “Peace Elite” hoparlör stereo geliştirme teknolojisini destekleyen ilk telefonlar olduğunu iddia ediyor. Şirkete göre, cihazın harici hoparlörleri aracılığıyla stereo geliştirme işlevinin etkinleştirilmesi, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Bunun nedeni, teknolojinin ayak sesleri ve silah sesleri gibi oyun içi sesleri yükseltmek ve netleştirmek için tasarlanarak oyuncuların çevrelerini ve düşman konumlarını daha yüksek doğrulukla belirlemelerine olanak sağlamasıdır. Bu özellik özellikle PUBG, Apex Legends ve Call of Duty gibi battle royale oyunları oynayanlar için faydalı olabilir.

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Bu yeni hoparlör teknolojisini destekleyen telefonlar arasında; iQOO 11 Pro, iQOO 11, iQOO 10 Pro, iQOO 10, iQOO 9 Pro, iQOO 9, iQOO Neo7 Racing Edition, iQOO Neo7, iQOO Neo7 SE, iQOO Neo6, iQOO Neo6 SE ve iQOO Z7 yer alıyor.

iQOO telefonların kutudan çıkar çıkmaz bazı oyun merkezli özelliklerle geldiği biliniyor. Örneğin, en yeni iQOO 11, oyun sırasında dikkat dağılmasını azaltabilen veya belirli uygulamalardan gelen bildirimleri engelleyebilen özel bir Ultra Oyun Modu ile birlikte gelir. Ayrıca ekranı kapatma ve oyunun arka planda çalışmasını sağlayan bir özellik ile birlikte gelir.