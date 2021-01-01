Tanıtım tarihi yaklaşan iQOO 7, GeekBench 5 testlerinde görüntülendi. İşte karşınızda iQOO 7’nin performans raporları ve bilinen tüm özellikleri.

Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, şimdi de GeekBench testleri ortaya çıktı. Aynı zamanda haberimizde iQOO 7’ye dair çok ilgi çekici bilgiler de yer alıyor. Gelin hepsine göz atalım.

reklam

Öncelikle iQOO 7’nin GeekBench performans sonuçlarına göz atmak gerekirse, cihaz Android 11 işletim sistemi ile birlikte çalışıyor. Öte yandan, rapordaki sonuçlara baktığımızda Qualcomm’un 8 çekirdekli bir işlemcisinin yer aldığını görüyoruz.

Zaten daha önceden gelen bilgilerde bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon 888 5G olduğunu öğrenmiştik. Bu işlemciyi ise 12GB Ram bellek ile desteklediğini yine rapordan görebiliyoruz.

Tüm bu özellikler ile beraber iQOO 7, Geekbench’teki tek çekirdek testinde 1139 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3746 puan almayı başarıyor. Tabi bu değerlere göz attığımızda Snapdragon 888 için gayet ortalama değerler olduğunu söyleyebiliriz. Yani iQOO 7 performans kısmında üzmeyecek bir cihaz olacak. Eğer cihazın AnTuTu değerlerini de görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin cihazın bilinen diğer özelliklerine göz atalım.

İlginizi Çekebilir: Huawei P50 Pro ekran ve kamera özellikleri ile karşımıza çıkıyor!

120W Hızlı şarj desteği: 5 dakikada %50 şarj!

iQOO 7’nin diğer özelliklerine göz atacağız ancak ilk olarak bataryadan başlamak daha uygun olacak. Keza bu cihazın en çok dikkat çeken özelliği bataryası. İçerisinde 120W hızlı şarj desteğine sahip 4000mAh‘lik bir batarya ile gelecek olan cihaz, 5 dakikada %50 şarj olmayı başarıyor. Bataryanın tam dolması(%100) ise sadece 15 dakika sürüyor.

Diğer tarafdan cihazın zaten Snapdragon 888 yonga seti kullanacağını biliyoruz. Ram olarak ise 12GB cihaza eşlik ediyor olacak. Aynı zamanda iQOO 7, 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Tasarım konusunda normal renk seçeneklerinin yanı sıra 7 Pro modeline özel olarak BMW‘ye özel bir tasarım da karşımıza çıkacak.

Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. 11 Ocak’ta tanıtılacak olan iQOO 7 gerçekten dikkat çekici bir cihaz olacak gibi duruyor. Şirket ise cihazın performansını vurgulamak için iQOO 7’nin KPL espor liginde yer almasını sağlayacak. Bakalım iQOO 7 beklenilen ilgiyi görecek mi.

Vivo modellerini Hepsiburada‘dan satın almak için tıklayın!