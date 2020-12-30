Vivo Y20A modeli duyuruldu

Vivo, özellikleri itibari ile giriş segmenti bir akıllı telefon olan Y20A modelini duyurdu. Şirketin yeni telefonu pek de uygun olmayan bir fiyatı ile dikkat çekiyor.

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Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden Vivo, X60, X60 Pro ve Y20 (2021) adlı telefonlarının ardından şimdi de Y20A olarak isimlendirdiği yeni telefonunu duyurdu.

Vivo Y20A, 6.51 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip. HD+ çözünürlük sunan bu ekranın üzerinde 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 13 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 2 MP bokeh odaklı bir kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor.

Qualcomm Snapdragon 439 işlemciden güç alan telefonun, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Android 10 tabanlı FunTouch OS 11 arayüzünü kullanan cihaz ayrıca yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu okuyucusuna da sahip.

5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Y20A, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunuldu. Söz konusu akıllı telefonun fiyatı 155 dolar olarak açıklandı.

Vivo Y20A modelinin teknik özellikleri