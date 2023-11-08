Çin merkezli teknoloji şirketi iQOO, iQOO 12 ve iQOO 12 Pro akıllı telefonlarını resmi olarak tanıttı. Bu yeni telefonlar, etkileyici özellikler ve yüksek performans sunuyor. Her iki telefon da büyüleyici 6,78 inç ekranlara sahip. iQOO 12, 2160Hz PWM karartmalı düz 1,5K OLED ekran ile geliyorken, 12 Pro, 1440Hz PWM karartmalı Quad HD+ Samsung E7 AMOLED kavisli ekran sunuyor. Her iki ekran da 3000 nit’e kadar tepe parlaklık ve LTPO teknolojisi ile 144 Hz’lik değişken yenileme hızına sahip.

Telefonlar, güçlü bir performans için Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından destekleniyor ve Q1’in kendi geliştirdiği çip özelliğine sahip. Bu, oyun deneyimini geliştiren çerçeve algılama teknolojisi, yük izleme, planlama ve dağıtım sunuyor. Ayrıca, telefonlar 1 saatlik ultra yüksek çözünürlüklü oyun oynamanın ardından bile sıcaklıkta sadece 40,5°C’ye ulaşan VAPT Uyarlanabilir Modu gibi özelliklere sahip.

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iQOO 12 ve 12 Pro, yüksek kaliteli kamera sistemleri ile geliyor. Her iki telefon da 50 MP 1/1,3 inç ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel 3x periskop telefoto kamera içeriyor. Yıldızları hızlı bir şekilde yakalayan AIPD aşırı gece odaklama teknolojisi ve elde taşınan yıldızlı gökyüzü modu gibi özellikler, mükemmel fotoğraf deneyimleri sunuyor.

Yeni “Süper Grafit Pil” teknolojisi, enerji yoğunluğunu artırarak deşarj kapasitesini artırıyor. Her iki telefon da 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5000mAh bataryayla donatılmış. iQOO’nun bu yeni akıllı telefonları, yüksek performans ve çarpıcı özelliklerle dikkat çekiyor. İQOO 12 serisi, teknoloji meraklıları için heyecan verici bir seçenek sunuyor.

iQOO 12 ve 12 Pro özellikleri

iQOO 12- 6,78 inç büyüklüğünde 2800 × 1260 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli LTPO AMOLED ekran (HDR10+, 144Hz değişken yenileme hızı, HBM modunda 1400 nit’e kadar parlaklık, 3000 nit’e kadar tepe parlaklık, 2160Hz PWM karartma)

12 Pro – 6,78 inç büyüklüğünde 3200 x 1440 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli E7 LTPO AMOLED ekran (HDR10+, 144Hz değişken yenileme hızı, 1,07 milyar renk, DCI-P3 renk gamı, HBM’de 1600 nit’e kadar parlaklık modu, 3000 nit’e kadar tepe parlaklık, 1440Hz PWM karartma)

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 4nm Mobil Platform

Adreno 750 GPU

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) depolama alanına sahip

12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

Omnivision OV50H sensörlü 50 MP kamera, f/1,68 diyafram, OIS, LED flaş, Samsung JN1 sensörlü 50 MP 150° ultra geniş açılı kamera, f/2,0 diyafram, f/2,57 diyafram açıklığına sahip 64 MP 3x telefoto kamera, Omnivision OV64B sensör, OIS, 100x’e kadar dijital yakınlaştırma, V3 görüntüleme çipi

f/2,45 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Yalnızca iQOO 12 Pro’da Toz ve Suya dayanıklılık (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS:L1+L5,B1C+B1I+B2a, GLONASS:G1 Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5, USB Type-C , NFC

120W ultra hızlı flaş şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj ile 5000mAh (iQOO 12) / 5100mAh (iQOO 12 Pro) batarya

Fiyat