iPhone‘unuzu birkaç yıldır kullanıyorsanız yavaşlamaya başlayabilir, bu kılavuz size iPhone’unuzu hızlandırmanıza yardımcı olabilecek bazı kullanışlı ipuçları üzerinde duracağız, gelin beraber bakalım. Bu durum, en yeni modeller de dahil olmak üzere tüm iPhone ve iPad modellerinde görülebilir.

Arka plan uygulamalarını kapatın

iPhone veya iPad’inizde çok fazla uygulama kullanıyorsanız, bunların arka planda açık olduğunu göreceksiniz, Apple bunun performansta bir fark yaratmadığını söylüyor, ancak bu uygulamaları ara sıra kapatırsanız cihazınızın hızına yardımcı olabilir.

Bunu yapmak çok kolaydır, iPhone’unuzdaki arka plan uygulamalarını kapatmak için iPhone veya iPad’inizin alt kısmından Yukarı itin. Ardından cihazınızdaki tüm açık uygulamaları göreceksiniz. Bu uygulamaları ekranın üst kısmına doğru ittiğinizde kapanacaklardır, bu kadar basit.

iPhone veya iPad’inizi yeniden başlatın

iPhone veya iPad’inizi yeniden başlatmak gibi basit bir işlem aygıtınızı hızlandırabilir, ben bunu ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak yapıyorum. Bu, cihazınızın özellikle yavaş olduğunu fark ederseniz de faydalı olabilir, bunun nedeni belirli bir uygulama olabilir. Yukarıda bahsedilen uygulamaları kapatmak ve cihazınızı yeniden başlatmak hızlanmasına yardımcı olabilir.

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iPhone’un yeni modellerinde cihazınızı yeniden başlatmak kolaydır ve güç düğmesini ve ses açma düğmesini aynı anda basılı tutun. Daha sonra ‘güç teklifine kaydırabileceğiniz’ bir menü göreceksiniz ve cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.

Konum Servislerini ve Arka Plan Uygulama Yenilemeyi Kapatın

Cihazınızı hızlandırmanın bir diğer kullanışlı yolu da Konum Servislerini ve Arka Plan Uygulama Yenilemeyi kapatmaktır. Bu iki öğe tek başına iPhone’unuzun hızını artırmanıza yardımcı olabilir.

Cihazınızda Konum Servislerini kapatmak için Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri‘ne gitmeniz gerekir, ardından cihazınızdaki Konum Servislerini kapatabilirsiniz. Bazı uygulamaların düzgün çalışması için buna ihtiyaç duyabileceğini lütfen unutmayın, bu nedenle belirli uygulamalar için bu özelliğe ihtiyacınız olup olmadığını kontrol etmeye değer.

Apple’ın iOS 15 sürümünden bu yana artık Konum Servislerinizi hangi uygulamaların kullanacağını seçebilirsiniz, yukarıdaki ayarlarda daha önce kullanmış olabilecek uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Daha sonra hangilerinin bu özelliği kullanmasına izin vereceğinizi ve hangilerinin konum hizmetlerini kullanmasını istemediğinizi seçebilirsiniz.

Arka Planda Uygulama Yenileme özelliğini kapatmak için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme yolunu izleyerek bu özelliği tamamen kapatmayı ya da her bir uygulama için ayrı ayrı kapatmayı seçebilirsiniz.

iPhone veya iPad’inizde biraz saklama alanı boşaltın

Bu, cihazınızda yapılması gereken bir diğer kolay şeydir çünkü çok fazla uygulama ve veri yüklüyse ve cihazınızda çok fazla boş alan yoksa işleri yavaşlatabilir.

Bunu yapmanın birkaç yolu vardır; yüklemiş olabileceğiniz istenmeyen ve kullanılmayan uygulamaları silebilirsiniz. Ayrıca uygulamaları boşaltabilirsiniz, bu benim iPhone’umda yaptığım bir şeydi ve 3,48 GB yer açmayı başardı. Bunu yapmak için Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı > Kullanılmayan Uygulamaları Yükle yolunu izleyin, ardından tek tek ya da hepsini birden yükleyebileceğiniz uygulamaların bir listesini göreceksiniz.

Aygıtınıza iOS’un en son sürümünü yükleyin

iPhone veya iPad’inizde işleri hızlandırmanın bir yolu, Apple’ın iOS’unun en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmaktır. Hangi sürümü yüklediğinizi kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme bölümüne gidin.

Ardından cihazınızda hangi iOS sürümünün yüklü olduğunu ve bir yazılım güncellemesinin mevcut olup olmadığını göreceksiniz. Eğer bir güncelleme mevcutsa, önceki sürümde cihazı yavaşlatan bazı hatalar olabileceğinden bu güncellemeyi yüklemek iyi bir fikirdir.

Apple, iPhone ve iPad’deki iOS yazılımını düzenli olarak güncelleyerek daha hızlı hale getirir ve geliştirir, bu nedenle en son sürümü yüklemek her zaman iyi bir fikirdir.

iPhone’larınızı fabrika ayarlarına sıfırlama

iPhone’unuzu hızlandırmanın bir başka yolu da fabrika ayarlarına sıfırlamaktır, bunu yapmadan önce iPhone’unuzun yedeğini aldığınızdan emin olun. Bu, sıfırlandıktan sonra cihazınızı kolayca geri yüklemenizi sağlayacaktır.

Bunu cihazınızda yapmak için Ayarlar > Genel’e gidin ve ardından Sıfırla > Tüm İçeriği ve Ayarları Sil’i seçin. Daha sonra cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabileceksiniz. Bu yapıldıktan sonra iPhone’u yeni bir aygıt olarak ayarlayabilir ya da bir yedekten geri yükleyebilirsiniz.

Bu kılavuzu faydalı bulacağınızı ve iPhone veya iPad’inizi hızlandırmanıza yardımcı olacağını umuyoruz, herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve bize bildirin.