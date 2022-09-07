Apple, yeni iPhone 14 modelleri de dahil olmak üzere en son donanım ürünlerini çarşamba günkü lansman etkinliğinde açıklayacak ve analistler, müşterilerin bu yıl üst düzey modeller için daha da fazla ödemeyi beklemeleri gerektiğini söylüyor.

Bernstein analisti Toni Sacconaghi salı günkü notunda Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinin fiyatlarını geçen yılki iPhone 13 Pro’ya göre muhtemelen 100 dolar artıracağını söyledi. Bu, JPMorgan ve Credit Suisse’in notlarında tekrarlandı.

Apple’ın iPhone 13 Pro modeli 999 dolardan başlarken, daha büyük bir ekrana sahip olan iPhone 13 Pro Max 1.099 dolardan başlıyor.

Sacconaghi, Apple’ın 699 dolarlık iPhone 13 mini’yi emekliye ayıracağını ve onun yerine daha pahalı ve daha büyük bir iPhone 14 Max ile değiştireceğini ve bunun yaklaşık 899 dolara mal olacağını söyledi. iPhone 14 Max, daha pahalı iPhone Pro Max modelleri için ayrılmış olan çok daha büyük bir ekranı sunarak Apple’ın iPhone’larının ortalama satış fiyatını artırmasına sebep olabilir. Apple’ın ayrıca iPhone 13 ile aynı boyutta ekrana sahip standart bir iPhone 14 satması bekleniyor.

Credit Suisse analistleri, fiyat artışlarının ABD dolarının güçlendiği ülkelerde talebi etkileyip etkilemediğini izleyeceklerini söyledi. Analistler, “Biraz baskı olacağını düşünürken, müşterilerin cihaz başına yalnızca birkaç dolar daha ödemesi gerekeceğinden, taksit planlarının yaygınlaşmasının etkiyi önemli ölçüde azaltacağına inanıyoruz.” dedi.

JPMorgan’daki analistler, enflasyon ve tedarik zinciri baskıları nedeniyle iPhone 14 Pro modellerinde bir fiyat artışı bekliyor. Ancak Apple’ın normal iPhone 14 için fiyatları artırmasını beklemiyor.

Analistler, Apple Watch gibi şirketin giyilebilir cihazları için fiyat artışının daha önemli olacağını belirtti. Ayrıca bir notta, “Fiyatlandırma, enflasyonist baskılar ve tüketici harcamalarında geri çekilme içeren zorlu bir makroda önemli bir izleme noktasıdır, ancak tüketiciler tarafından iPhone’a göre daha isteğe bağlı alımlar olarak kabul edilen giyilebilir cihazlar için daha önemli olduğuna inanıyoruz” diye yazdı.

Apple, yorum talebine yanıt vermedi.