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iPhone’lar Artık Windows ve Android Kullanıcıları İle FaceTime Yapabilecek!

Apple’ın iPhone’lar için büyük iOS 15 güncellemesi, Windows ve Android kullanıcılarını FaceTime aramalarınıza davet etmenize olanak tanıyor. Daha önce FaceTime aramaları iPhone, iPad ve Mac kullanan kişilerle sınırlıydı.

Artık bir iPhone’dan FaceTime araması başlattığınızda, insanları Windows bilgisayar veya Android telefon gibi diğer araçları kullanarak davet edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken onlara aramaya katılmak için bir web tarayıcısında açabilecekleri bir bağlantı göndermek. Bu, farklı yazılımlar kullanan bir grup insan varsa, sizin ve ailenizin farklı bir uygulama seçmek zorunda olmadığınız anlamına gelir.

Bu bağlantıyı kullanarak katılmaya çalışan herkesi onaylamanız gerekiryor; bu, bağlantıyı alan rastgele kişilerin çağrınıza katılmasını önlemeye yardımcı olacak. Bu özelliği kullanabilmek için aramayı başlatan kişinin iPhone veya iPad gibi bir Apple cihazına ihtiyacı var. Ancak o zaman herkes katılabilir.

Nasıl yapılır

  • Henüz yapmadıysanız, iOS 15’i yükleyin.
  • iPhone’unuzda (veya iPad’inizde) FaceTime’ı açın.
  • Sol üstteki “Bağlantı Oluştur” düğmesine dokunun.
  • Bağlantıyı nasıl göndermek istediğinizi seçin. Kısa mesaj, e-posta veya cihazınızdaki Teams veya Slack gibi herhangi bir üçüncü taraf mesajlaşma uygulaması aracılığıyla gönderebilirsiniz.
  • Bağlantıyı bir arkadaşınıza gönderdikten sonra ana FaceTime ekranını göreceksiniz.
  • Şimdi iPhone veya iPad’inizden aramayı başlatmak için soldaki “FaceTime Bağlantısı”na dokunun.
  • “Katıl”a dokunun.
  • Artık bağlantıya sahip olan herkes bağlantıya tıklayabilir, adını girebilir ve sohbete katılma talebinde bulunabilir.
  • Ev sahibi olarak, katılmak isteyen herkesi yeşil bir onay işareti düğmesine dokunarak onaylayacaksınız.

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