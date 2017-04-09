iPhone 7’lerdeki Ana Ekran Düğmesi Yalnızca Apple Store’larda Değiştirebiliyor

Eğer iPhone 7’nizin ana ekran düğmesinin başına bir şey gelirse bunu sadece Apple Store’larda değiştirebileceksiniz. Ayrıntılar haberimizde…

Apple, iPhone 7 ve 7 Plus’ta, Taptic Engine diye adlandırılan yeni bir teknoloji kullanarak ana ekran düğmesini mekaniklikten kurtarmıştı. Oldukça farklı bir his yaratan bu yeni düğme ve Touch ID çok beğenilmişti. Fakat Apple, bu yeni tuşu yaparken keyfi olarak eklediği bir yazılımla Apple Store dışında herhangi bir yerde tamir edilmesini engellemiş.

Daha önceki modellerde ana ekran düğmenizi değiştirmeniz gerektiğinde herhangi bir değişim yapan yerden rahatlıkla işinizi hallediyordunuz. Fakat değişen düğmeyle beraber Touch ID yani parmak izi okuma özelliği çalışmıyordu ama ana ekrana dönme özelliği çalışıyordu. Böyle bir problemi olsa da Apple Store’lara göre çok daha ucuz bir işlem olduğu için kullanıcılar tarafından tercih edilebiliyordu. Buna dur demek isteyen Apple iPhone 7’lerde yazılımsal olarak ana ekran özelliğinin çalışmasını da engellemiş.

Yazılımsal olarak engellediği için ya hiç kullanmayacaksınız ya da mecburen Apple Store’larda değiştirmek zorundasınız. Kullanıcılarını kendi ekosisteminde tutma amacı güden Apple’ın bu hamlesi elbette ki şaşırtıcı değil. Bu konunun şimdilerde gündemde olmasının nedeni ise Apple ürünlerine teknik destek veren diğer kurumların bununla ilgili sertçe tepkilerini dile getirmeye başlamış olmaları.

Apple’ın gelen bu tepkilere karşı geri adım atmamakla beraber bu gibi faaliyetlerine devam edeceği ise üzücü bir gerçek.