iPhone XR iOS 18 alacak mı sorusu çokça merak ediliyor. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılarla beraber iOS 18 alacak telefonlar ortaya çıktı. Bu listede en çok merak edilen modellerden biri de iPhone XR oldu. 2018 yılında çıkış yapan ve uygun fiyatına rağmen yüksek performansı ve modern tasarımı ile gönüllerde taht kuran iPhone XR iOS 18 alacak telefonlar listesinde var mı? İşte merak ettiğiniz her şey.

iPhone XR iOS 18 alacak mı? Son listelere göre evet

Haberimizi fazla uzatmadan direkt olarak en sık sorulan soruya cevap verelim. Eğer iPhone XR iOS 18 alacak mı diye merak ediyorsanız, sorunuzun cevabı evet olacaktır. Burada bu bilgilerin doğruluğu oldukça yüksek olan kaynaklardan geldiğini unutmamak gerekiyor. Yani Apple resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sektör beklentileri bu yönde.

iOS 17 güncellemesi, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerine gelmemişti. Bu da bir sonraki seri olan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerini tam tabiri ile potaya sokmuştu. Apple, burada ilginç bir hamle yaparak, bu cihazlara olan güncelleme desteğini devam ettirecek gibi görünüyor.

Hatırlatmak gerekirse, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri A12 Bionic işlemciyle 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Özellikle iPhone XR modeli, Apple cephesinin ilk uygun fiyatlı premium akıllı telefonu olarak dikkat çekmiş ve iPhone 11 gibi diğer modellere ilham olmuştu.

Ben de bu haberin yazarı ve bir iPhone XR kullanıcısı olarak bu haberi sevinçle karşılayanlardanım. Bu cihazda yer alan A12 Bionic işlemcisi, Apple’ın Neural Processing Unit, yani nöral işlem birimine oldukça önem verdiği bir işlemci olarak dikkat çekmişti.

Ekrandaki yazıları okuma, basit yapay zeka ve görüntü işleme özellikleri ile öne çıkan bu işlemci 2024 yılında bile günlük işlerde oldukça performanslı. Eğer gündelik hayatınızda sürekli video düzenleme ve render alma gibi işler yapmıyorsanız, 2024 yılında bile iPhone XR işlerinizi rahatça halledebilecek bir cihaz durumunda.

Bu cihazda yalnızca 3GB RAM olmasına rağmen, uygulamaları arka planda tutma konusunda da herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Bazen cihazı çok zorladığınızda anlık takılmalar yaşansa da, bu takılmalar günlük kullanım zevkini baltalayacak cinsten değil.

Bütün bunlara dayanarak, Apple’ın da bu işlemciye sahip cihazlardaki potansiyeli gördüğünü ve güncellemelere devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu Apple’ın güncelleme konusunda ne kadar kararlı olduğunun da bir göstergesi. Samsung 2024 yılında 7 yıl güncelleme sözü vermişken, Apple cephesi 2018 yılında çıkan telefonunu 2025 yılına kadar güncelleyeceğinin garantisini vererek rakibine gözdağı veriyor.

iPhone XR iOS 18 güncellemesi alacak olsa da, iOS 19 için umutlar pek yüksek değil. Ancak iOS 18 sürümü bile önümüzdeki birkaç yıl boyunca hiçbir uygulama desteği sorunu olmadan rahatça çalışacaktır. Şu an bile WhatsApp gibi kritik uygulamalar iOS 12 ve sonrası sürümlerde çalışabiliyor. Bu durumda iOS 18 basit işleri halletmek için en az 4-5 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone XR iOS 18 güncellemesi alacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!