iOS 18 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı. Apple cephesi uzun süreli güncelleme desteği ile tanınıyor. iPhone modelleri, hem uzun süre kararlı çalışmaları hem de uzun süre boyunca güncelleme almaları nedeniyle akıllı telefona yatırım yapmak isteyenlerin güvenli limanı olarak anılıyor. iOS 18 güncellemesi de birçok cihaza gelerek Apple’ın bu konudaki iddiasını kanıtlıyor. Güvenilir bir kaynak, iOS 18 alacaklar telefonlar listesini paylaştı.

iOS 18 Alacak Telefonlar Listesi Ortaya Çıktı, Birçok Eski Model Güncellemeyi Alacak

iOS 17 güncellemesi, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerine gelmemişti. Bu da bir sonraki seri olan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerini tabiri caizse potaya sokmuştu. Ancak Apple cephesi bir sürpriz yapacak ve güncellemeyi bu cihazlara da getirecek gibi duruyor.

Hatırlatmak gerekirse, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri A12 Bionic işlemciyle 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Özellikle iPhone XR modeli, Apple cephesinin ilk uygun fiyatlı premium akıllı telefonu olarak dikkat çekmiş ve iPhone 11 gibi diğer modellere ilham olmuştu.

Bu haberin yazarı ve bir iPhone XR kullanıcısı olarak, yaklaşık 6 yılın ardından bile bu cihazın günlük kullanım için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Artık anlık takılmalar ve bazı yavaşlamalar kaçınılmaz olsa da, günlük kullanımda cihaz halen oldukça akıcı çalışıyor. Görünen o ki, Apple bu cihaza ve abileri olan iPhone XS ve iPhone XS Max modellerine olan desteğini devam ettirecek.

Bunun dışında ise listede ciddi bir sürpriz yok. iPhone 11 serisinin potaya girmesi bekleniyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla iOS 19 sürümüne kadar bu gerçekleşmeyecek.

iOS 18 alacak cihazlar listesi şu şekilde:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

iPhone SE (3. Nesil)

Bizler iOS 18 alacak telefonlar listesini oldukça kapsamlı bulduk. Daha önce de söylediğimiz gibi 2018 yılında tanıtılan A12 Bionic işlemcili cihazlar bu listede bir sürpriz oldu. Ancak bunun resmi listeler olmadığını hatırlatmakta fayda var. Son sözü Apple söyleyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce listede sürpriz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!