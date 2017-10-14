iPhone X’in Türkiye Fiyatı Sonunda Belli Oldu!

Apple tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone X , hayranları tarafından her zaman olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı.

iPhone X, sizinde bilebileceğiniz gibi yurt dışında 999 Dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulacaktı ve ülkemizde ki fiyatı merak konusu olmuştu. Lakin bugün iPhone’un kendi açtığı satış sitesinden Türkiye için fiyatlarda belli olmuş oldu. Gümüş ve uzay grisi renklerine sahip olan iPhone X’in 64GB ve 256GB’lık iki modeli bulunuyor. Başlangıç fiyatı, yani 64GB’lık modeli 6.099 TL iken, 256GB’lık modeli ise 6.899 TL ile karşımıza geliyor.Henüz ön siparişlere açılmamış olan iPhone X, 27 Ekim Cuma gününden itibaren 55’ten fazla ülke ve bölgede ön siparişe açılacak. Mağazalarda ise 3 Kasım Cuma gününden itibaren reyonlarda yerini alacak.

iPhone X hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister iseniz Apple sayfasını ziyaret edebilirsiniz.