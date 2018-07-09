iPhone X – Sizin Yorumunuz (Ferit Uysaler)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu, daha önce birçok farklı telefonla deneyimlerini anlatan ve kısa bir süre önce iPhone X alan Ferit Uysaler oldu. Bakalım Ferit‘in geçen sürede iPhone X ile ilgili deneyimleri neler?

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