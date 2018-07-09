Ana sayfaVİDEO iPhone X – Sizin Yorumunuz (Ferit Uysaler) 9 Temmuz, 2018 Kerem Enginar VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu, daha önce birçok farklı telefonla deneyimlerini anlatan ve kısa bir süre önce iPhone X alan Ferit Uysaler oldu. Bakalım Ferit‘in geçen sürede iPhone X ile ilgili deneyimleri neler? <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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