iPhone X – Sizin Yorumunuz (Ferit Uysaler)

iPhone X – Sizin Yorumunuz (Ferit Uysaler)

9 Temmuz, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu, daha önce birçok farklı telefonla deneyimlerini anlatan ve kısa bir süre önce iPhone X alan Ferit Uysaler oldu. Bakalım Ferit‘in geçen sürede iPhone X ile ilgili deneyimleri neler?

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