Sizin Yorumunuz
iPhone SE ve BlackBerry Passport – Sizin Yorumunuz (Anıl Taylan Yalçın)
Sizin Yorumunuz
500 kereden fazla şarj olunca servis dışı kalan iPhone 7 (Cumhur Gaygılı)
iPhone 7 telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Cumhur Gaygılı, telefon hakkındaki görüşlerini ve Apple serivisi ile yaşadığı sorunları aktarıyor.
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Adana’dan İstanbul’a gelip sizin yorumunuz serimize katılan Cumhur, 500 kereden fazla şarj olan telefonların Apple garanti kapsamından çıkarıldığına dair bir bilgiyi bizlerle paylaşıyor.
Yaşanan garip durumun detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Work and Travel’a gidip bir sürü teknoloji ile dönmek!(VİDEO)
Üniversite öğrencilerinin yaz aylarını değerlendirmek ve İngilizcelerini geliştirmek için katıldığı Work And Travel programı ile Amerika’ya gidip, Türkiye’de pahalı olan tüm teknolojik ürünleri satın aldık. Aldığımız ürünleri ve Work And Travel detaylarını bu videomuzdan izleyebilirsiniz.
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Hangi ürünleri aldık!
Amerika’da bulunan yenilenmiş ürün satışları ile oldukça düşük fiyatlara satın aldığımız ürünler arasında, Macbook Air 13, iPhone 11 Pro, Fossil Gen 4 HR, Google Home Mini, akıllı ampül, akıllı kamera, Canon EOS M50 kamera, Amazon Fire 8 tablet gibi birçok ürün bulunuyor.
Eğer sizde Work And Travel’a gitmek istiyorsanız, orada yapacağınız teknoloji alışverişlerini nasıl yapacağınız ve ucuza bu kadar fazla ürünü nasıl alacağınız konusundaki tüyolara bu videomuzdan ulaşabilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ telefonlarının ikisini de neredeyse çıktığı günden bu yana kullanan Güçlü Atamer, sizin yorumumuz serimize konuk oldu.
Hem her iki telefonun özelliklerini hem de artılarını ve eksilerini bizlere aktaran Güçlü’nün iki telefon hakkındaki düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…