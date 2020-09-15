iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısı gelebilir!

AirPods Pro, bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte uzamsal ses ve otomatik cihaz değiştirme özelliğine nihayet sahip oldu.

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Apple, bu yılki WWDC 2020 etkinliği sırasında kendi ekosistemine ait cihazlar için uzamsal ses (spatial audio) ve otomatik aygıt değiştirme desteğini duyurmuştu. Kısaca özetlememiz gerekirse uzamsal ses, kafanızı sağa ve sola hareket ettirdikçe sesin de hareketlerinize göre eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. Otomatik cihaz değiştirme ise AirPods’un Apple cihazları arasında otomatik olarak geçiş yapabilmesini mümkün kılıyor.

Apple’ın duyurduğu bu özellikler, bugün itibariyle AirPods Pro için yayınlanan yazılım güncellemesiyle hayata geçti. Şimdi 3A283 numaralı yazılım sürümüyle gelen uzamsal ses ve otomatik aygıt değiştirme özelliklerine daha yakından bakalım.

AirPods Pro ile uzamsal ses

Uzamsal ses, AirPods Pro için çok yönlü ses filtreleriyle her kulağın aldığı ses frekanslarını ince bir şekilde ayarlayarak, hem başınızın hem de cihazınızın konumuyla eş zamanlı bir şekilde sesi eşit olarak kulağınıza dağıtabiliyor. Böylece uzamsal ses özelliğinin aslında ses sistemlerinde karşımıza çıkan etkileyici bir surround ses deneyimini AirPods Pro’ya getirdiğini söyleyebiliriz.

Apple’ın açıkladığına göre uzamsal ses özelliği, bu etkileyici ses deneyimini AirPods Pro ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçer sayesinde hem başınızın hem de cihazınızın hareketini izleyerek yapıyor. Kulaklık, izlediği hareket verileri ışığında özel bir harita oluşturuyor, ardından hareketlerinizle doğru orantılı bir şekilde sesi kulağınıza gönderiyor.

AirPods Pro’da uzamsal sesi etkinleştirmek için iOS 14 veya iPadOS 14′ün beta sürümüne sahip bir cihaza ihtiyacınız olduğunu da belirtelim. İlgili gereksinimleri karşılıyorsanız, denetim merkezinden ses ayarlayıcısına basılı tutarak uzamsal sesi açabilirsiniz.

Otomatik cihaz değiştirme

Otomatik cihaz değiştirme sayesinde AirPods Pro, aynı iCloud hesabına sahip iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch arasında otomatikman geçiş yapabiliyor. Üstelik geçiş yaparken oluşacak ses kaybı da olabildiğince azaltıldı. Ek olarak o an AirPods Pro’nun hangi cihaza bağlı olduğunu da açılır pencere sayesinde görebiliyorsunuz.

Otomatik cihaz değiştirme özelliği, AirPods Pro dışında Apple’ın H1 yongasına kullanan AirPods ve Beats kulaklıklarla da kullanılabiliyor.

Tüm bu özellikleri AirPods Pro’nuzu en son sürümüne güncelleyerek aktif hale getirebilirsiniz.