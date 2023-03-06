Apple’ın iPhone 14 Pro serisi ile yakaladığı sükseyi bu yılın Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 Pro ve Pro Max ile devam ettirmesi bekleniyor. Bu yıl USB-C bağlantısına geçiş yapacak olan Apple, görünüşe göre tasarımda da değişiklikler yapacak.

Sızıntıları ile bilinen Ice Universe Weibo’da iPhone 15 serisi için ekran koruyucularını yayınladı. Fotoğrafta daha geniş çerçeveli iPhone 15’in yanı sıra daralmış çerçeveli iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için cam korumalar da gösteriliyor.

Serinin tepe modeli olacak olan iPhone 15 Pro daha ince çerçeve ile gelecek gibi görünüyor. Bu incelik sayesinde telefonu tek elle kullanmak daha kolay olacak gibi görünüyor. Apple A17 yonga setinden ve 8 GB RAM‘den gücünü alacak olan bu canavarda yine Dinamik Ada çentik tasarımını göreceğiz.

Kamera tarafında geçen yıl büyük atılım yapan Apple, bu yıl üzerine biraz daha koyarak karşımıza çıkacak. Ekran tarafında dünyanın en iyi mobil ekranını kullanması beklenen Apple, fiyat tarafında yine aynı zamlı fiyata politikasını izleyecek.

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iOS 17 ile kutusundan çıkacak olan yeni iPhone serisinin Eylül ayında tanıtılıp satışa sunulacağını düşünüyoruz. Umarız bu sefer Pro serisinde stok sorunu yaşamayız. iPhone 14 Pro serisinin çıkışından 3 ay sonra bile karaborsada olması Apple’ın işini zorlaştırmıştı. Bakalım bu sefer üretim hattına nasıl bir yol izlenecek? Bekleyip göreceğiz.