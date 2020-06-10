iPhone SE (2020) satın aldık! (VIDEO)

Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE‘yi inceleme ve diğer kıyaslama testlerini yapmak için satın aldık. MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız videoda, şirketin sunduğu “internetten satın al, mağazadan teslim satın al” seçeneğini kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirdik.

“MediaMarkt Mağazadan Teslimat” nasıl oluyor?

Bu hizmet, internet sitesinden satın alıp kargoyu beklemeden mağazadan ürünü teslim almak isteyenlere hitap ediyor. Bunun için öncelikle Mediamarkt.com.tr adresine üye girişi yapmanız gerekiyor. Ardından satın almak istediğiniz ürünün sayfasından “Mağaza Bul” seçeneğine gelerek, ürünü teslim almak istediğiniz mağazayı seçiyorsunuz ve o mağazanın güncel stok durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.

Ödeme seçeneklerinde dilerseniz kredi kartı / banka kartı veya BKM Express üzerinden ödeme yapabileceğiniz gibi, isterseniz mağazada ödeme yapacağım seçeneğinden de faydalanabiliyorsunuz.

iPhone SE neler sunuyor?

Şu an en uygun fiyatlı iPhone olma özelliğini taşıyan ürün, bildiğiniz gibi iPhone 8 tasarımını kullanıyor ancak yeni donanım bileşenleriyle geliyor. Cihazda iPhone 11 serisinde de kullanılan A13 Bionic işlemci yer alıyor. Ayrıca kamera da yine iPhone 11 serisinde gördüğümüz OIS destekli 12 MP’lik sensör.

Modelde uzun süredir yeni iPhone modellerinde görmediğimiz Touch ID parmak izi sensörü yer alırken, 4.7 inç boyutlu ekranla “tek elle kullanım” isteyen kullanıcılara hitap ediyor. iPhone SE (2020) modelinde 1821 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kutudan 5W‘lık hızlı şarj desteği olmayan şarj adaptörü çıkıyor. Ülkemizde 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere telefonun üç sürümü bulunuyor.