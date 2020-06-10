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iPhone SE (2020) satın aldık! (VIDEO)
Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE‘yi inceleme ve diğer kıyaslama testlerini yapmak için satın aldık. MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız videoda, şirketin sunduğu “internetten satın al, mağazadan teslim satın al” seçeneğini kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirdik.
“MediaMarkt Mağazadan Teslimat” nasıl oluyor?
Bu hizmet, internet sitesinden satın alıp kargoyu beklemeden mağazadan ürünü teslim almak isteyenlere hitap ediyor. Bunun için öncelikle Mediamarkt.com.tr adresine üye girişi yapmanız gerekiyor. Ardından satın almak istediğiniz ürünün sayfasından “Mağaza Bul” seçeneğine gelerek, ürünü teslim almak istediğiniz mağazayı seçiyorsunuz ve o mağazanın güncel stok durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.
Ödeme seçeneklerinde dilerseniz kredi kartı / banka kartı veya BKM Express üzerinden ödeme yapabileceğiniz gibi, isterseniz mağazada ödeme yapacağım seçeneğinden de faydalanabiliyorsunuz.
iPhone SE neler sunuyor?
Şu an en uygun fiyatlı iPhone olma özelliğini taşıyan ürün, bildiğiniz gibi iPhone 8 tasarımını kullanıyor ancak yeni donanım bileşenleriyle geliyor. Cihazda iPhone 11 serisinde de kullanılan A13 Bionic işlemci yer alıyor. Ayrıca kamera da yine iPhone 11 serisinde gördüğümüz OIS destekli 12 MP’lik sensör.
Modelde uzun süredir yeni iPhone modellerinde görmediğimiz Touch ID parmak izi sensörü yer alırken, 4.7 inç boyutlu ekranla “tek elle kullanım” isteyen kullanıcılara hitap ediyor. iPhone SE (2020) modelinde 1821 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kutudan 5W‘lık hızlı şarj desteği olmayan şarj adaptörü çıkıyor. Ülkemizde 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere telefonun üç sürümü bulunuyor.
Akıllı Telefon
AMD işlemci ve ekran kartlı Acer Nitro 5 inceledik! | Ryzen 7 3750H ve Radeon RX 560X
Acer Nitro 5 incelemesiyle karşınızdayız. Onlarca farklı varyasyonu bulunan Nitro 5 modellerinden AMD tabanlı sistemli versiyonunu inceliyoruz.
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Acer Nitro 5 Nitro 5 AN515-43 incelemesi
Nitro 5 ailesinde AN515-43 model koduna sahip olan elimizdeki cihaz, AMD tabanlı bir sistem üzerine kurulmuş. Gücünü AMD Ryzen 7 3750H işlemcisinden alan laptop, ekran kartı tarafında ise AMD Radeon RX 560X ile görüntü işlemeyi gerçekleştiriyor. 15,6 inç boyutunda Full HD ve 120 Hz tazeleme hızı sunan ekran ile oyun performansında rahat bir kullanım vadediyor.
16 GB bellek ve 256 GB SSD yanına 1 TB HDD ile geniş depolama alanı da sunan Nitro 5 modeline ait tüm detaylar videomuzda.
İyi seyirler..
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Redmi AirDots S elimizde! Öncekinden ne farkı var?
Redmi Airdots S modeli, adından da anlayabileceğiniz üzere Redmi AirDots modelinin yenilenmiş sürümü. Ancak sadece ufak birkaç noktada değişiklik var. Önceki modelde gördüğümüz tasarım, ses sürücüleri, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve pil ömrü gibi konular birebir aynı. Peki, ne farklı?
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Redmi AirDots S vs Redmi AirDots – Ne farkları var?
Redmi AirDots modelinde birçok kullanıcı, her iki kulaklığın birbirleri ile eşleşmediği yönünde şikayetleri vardı. Xiaomi, yeni modelde bu bağlantı sorunlarını çözdü ve artık kulaklıklar direkt olarak telefona bağlanıyor ve birbirleri arasında herhangi bir eşleşme sorunu çıkarmıyor.
Bir diğer yenilik ise oyun modu. Kulaklığın fiziksel tuşuna 3 kez ard arda bastığınızda oyun modu aktif oluyor ve düşük gecikme süresi sunuyor. Bu özelliği hem PUBG Mobile oyununda hem de YouTube üzerinde bir video izleyerek test ettik. Gerçekten kulaklığın gecikme süresi önemli derecede azalıyor ve hem oyunlarda hem de video izlerken göze batan bir gecikme yaşanmıyor.
Yeni fiyatıyla almaya değer mi?
Şu anda ilk sürüm Redmi AirDots ülkemizde 140 TL civarında satılıyor. Yeni model Redmi AirDots S ise 210 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Çin’den almak isterseniz de 140 TL + vergi ödemeniz gerekiyor.
Açıkcası 210 TL fiyat etiketiyle bu modelin pek fiyat performans ürünü olmadığını ve daha iyi alternatiflere yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.
Aksesuar
Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Huawei Freebuds 3i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin Freebuds Lite ve Freebuds 3 modelleri arasında konumlandırılan ve aktif gürültü engelleme sistemi sunan kablosuz kulaklığın detayları videomuzda.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi
Freebuds 3i, tasarımsal olarak Freebuds Lite modelini andırsa da çok daha yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusunun 80.7 x 35.4 x 29.2 mm boyutlarında ve 51 gram ağırlığında olan cihazın kulaklıkları ise 41.8 x 23.7 x 19.8 mm boyutlarında ve 5,5 gram ağırlığında.
Sadece beyaz renk seçeneği ile alınabilen Freebuds 3i, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Her iki kulaklığın ayrı ayrı kullanılabildiği modelde ANC, yani aktif gürültü engelleme sistemi ve çağrı sesi önleme özellikleri mevcut. Bunu üç mikrofon ile yapan Freebuds 3i kulaklığın altında, üstünde ve içinde konumandırdığı bu mikrofonlar ile fiyatına göre kabul edilebilir bir gürültü engelleme sağlıyor.
Çağrı kalitesinde hiç de fena olmayan Freebuds 3i, 800 TL fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak 900 TL ve hatta altına bulunabilen Freebuds 3 varken tercih konusunda Freebuds 3i biraz zorluk yaşayacak gibi görünüyor. Bir diğer rakibi ise Apple AirPods 2. nesil olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…