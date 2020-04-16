iPhone SE (2020) alınır mı? (VIDEO)

iPhone SE (2020) modeli dün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı ve Türkiye fiyatları da açıklandı. Zaten dün Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat, sıcağı sıcağına yeni telefonu değerlendiren bir video çekmişti. Şimdi ise yeni iPhone SE alınır mı sorusunu cevaplandırmaya çalıştık.

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iPhone SE (2020) modelini kim alır, kim almaz?

Telefonu değerlendirirken tabii ki ilk olarak 4.7 inç ekran boyutunu ele almak gerek. Çünkü günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar önemli derecede büyüdü ve buna karşın “ben küçük telefon istiyorum” diyen birçok insan var. Yeni iPhone SE modeli de, bu ekran boyutuyla küçük ve güncel bir akıllı telefon isteyenlere hitap ediyor. Cihazın başlıca artıları iPhone 11 serisinde de kullanılan Bionic 13 işlemcisi ve kamerası. Zira performans tarafında 720p HD’nin biraz üzerinde bir çözünürlük olduğundan, büyük ihtimalle en yüksek performans veren iPhone modeli yeni SE olacak.

Kimler alır noktasında bir diğer önemli konu da iPhone’dan vazgeçmek istemeyen ancak 11 serisine bütçe ayıramayan kullanıcılar bulunuyor. Bu noktada daha önce nispeten daha uygun fiyatlı XR modelini görmüştük. Özellikle iPhone 6 gibi artık miadını yavaş yavaş doldurdu diyebileceğimiz eski iPhone kullanıcıları, eğer ekran boyutu ve eski tasarımı çok önemsemiyorsa SE modeline yönelecektir.

Kimler almaz konusunda ise SE modeli her ne kadar en yeni işlemci ve kamera modülünü kullanıyor olsa da eski tasarımla geliyor. Bol çerçeveli, yüz tanıma sistemi olmayan bu tasarım artık pek çok kişinin tercih etmemesi için yeterli. Ayrıca benzer fiyat segmentinde eğer “Android de kullanırım” diyebiliyorsanız Galaxy S10 ve Mi Note 10 gibi oldukça güçlü seçenekler mevcut.