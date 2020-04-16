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iPhone SE (2020) alınır mı? (VIDEO)
iPhone SE (2020) modeli dün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı ve Türkiye fiyatları da açıklandı. Zaten dün Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat, sıcağı sıcağına yeni telefonu değerlendiren bir video çekmişti. Şimdi ise yeni iPhone SE alınır mı sorusunu cevaplandırmaya çalıştık.
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iPhone SE (2020) modelini kim alır, kim almaz?
Telefonu değerlendirirken tabii ki ilk olarak 4.7 inç ekran boyutunu ele almak gerek. Çünkü günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar önemli derecede büyüdü ve buna karşın “ben küçük telefon istiyorum” diyen birçok insan var. Yeni iPhone SE modeli de, bu ekran boyutuyla küçük ve güncel bir akıllı telefon isteyenlere hitap ediyor. Cihazın başlıca artıları iPhone 11 serisinde de kullanılan Bionic 13 işlemcisi ve kamerası. Zira performans tarafında 720p HD’nin biraz üzerinde bir çözünürlük olduğundan, büyük ihtimalle en yüksek performans veren iPhone modeli yeni SE olacak.
Kimler alır noktasında bir diğer önemli konu da iPhone’dan vazgeçmek istemeyen ancak 11 serisine bütçe ayıramayan kullanıcılar bulunuyor. Bu noktada daha önce nispeten daha uygun fiyatlı XR modelini görmüştük. Özellikle iPhone 6 gibi artık miadını yavaş yavaş doldurdu diyebileceğimiz eski iPhone kullanıcıları, eğer ekran boyutu ve eski tasarımı çok önemsemiyorsa SE modeline yönelecektir.
Kimler almaz konusunda ise SE modeli her ne kadar en yeni işlemci ve kamera modülünü kullanıyor olsa da eski tasarımla geliyor. Bol çerçeveli, yüz tanıma sistemi olmayan bu tasarım artık pek çok kişinin tercih etmemesi için yeterli. Ayrıca benzer fiyat segmentinde eğer “Android de kullanırım” diyebiliyorsanız Galaxy S10 ve Mi Note 10 gibi oldukça güçlü seçenekler mevcut.
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Pil Dülleosu: Redmi Note8 Pro vs Realme XT
Pil Dülleosu serisinde şimdi de Redmi Note 8 Pro vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.
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“Ucuz iPhone” iPhone SE tanıtıldı! 5.299 TL’ye neler sunuyor? (VİDEO)
Apple’ın 5.299 TL’den başlayan fiyatlarla sunduğu ucuz modeli iPhone SE tanıtıldı. Ersin ve Aydoğan da bu videoda değerlendiriyor.
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5.299 TL’lik fiyatına baktığımızda 399 dolar değerindeki ABD fiyatıyla ülkemize geldiğini görüyoruz. Fiyat olarak ise her ne kadar 5.299 TL yüksek bir fiyat olsa da kur dolayısıyla normal bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu görmekteyiz. iPhone 8 tasarımıyla gelen yeni SE, kalbinde iPhone 11 serisinin yonga seti Apple A13 Bionic ile oldukça performanslı olacak. 4,7 inç HD ekranı ise küçük ekran arayanlar ve Touch ID teknolojisini özleyenler için iyi bir fırsat gibi.
Videoda fiyat ve özellik konusundaki değerlendirmelerimizi görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Sporcuların gözdesi olacak! | Huawei Watch GT 2e inceleme
Huawei’nin fazlasıyla ilgi çeken akıllı saati Huawei Watch GT 2 yenilendi. Tam spor odaklı bir akıllı saat olan Watch GT 2e incelemesi ile karşınızdayız.
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Huawei Watch GT 2e, Watch GT 2’nin önemli özelliklerini alıp geliştirerek tam bir sporcu akıllı saati olarak geliştirilmiş. 14 güne kadar pil ömrünü devam ettiren saat tasarımsal olarak daha sportif hale gelmiş. Bu da saatin ana kitlesini belli ediyor.
Delikli kayışı ve üç farklı renk seçeneğiyle gelen Watch GT 2e, boyut tarafında da Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu baz alınarak geliştirilmiş. 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD ekran, Kirin A1 işlemcisi, 32MB RAM ve 4GB depolama yer alıyor.
Huawei TruRelax ile stres takibi, TruSleep 2.0 ile de uyku takibi gibi detaylara sahip olan Watch GT 2e, 85 özel egzersiz modunu destekliyor. Yeni olarak kaykay, sörf, sokak dansı ve hatta yoga gibi dalları da destekliyor. Özellikle bu kadar az kitleye sahip sporların da eklenmesi takdir edilmesi gereken bir yenilik olmuş.
Watch GT 2’de en çok beklenen özellik olan sportif faaliyet algılamaya da sahip. Yürüyüş, koşu, eliptik ve kürek gibi altı farklı spor dalını artık otomatik olarak algılayıp takip edebilen saat ekstra yenilikler de sunuyor.
Eğitim yoğunluğu özelliğiyle ne kadar yoğun çalıştığınızı takip edebilen, iyileşme süresi ile yapılan spor sonrası dinlenme süresini tavsiye edebilen bir saat Watch GT 2e. VO2Max ve yeni bir özellik olarak SpO2 ölçümü de yapabilen saat, profesyonel sporcular için tam manasıyla koçluk yapabilme kapasitesi kazanmış.
Huawei Watch GT 2e fiyatı
Yeni akıllı saat Grafit Siyahı, Lav Kırmızı ve Nane Yeşili renk seçenekleri ile 1.199 TL’den satışa çıkacak. Her ne kadar buzlu beyaz adında bir renge de sahip olsa da Türkiye’de üç farklı renk ile satılacak. Biz nane yeşili versiyonunu incelesek de lav kırmızısı en dikkat çekici olanı.
Cihazın daha fazla detaylarını ve genel değerlendirmesini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…