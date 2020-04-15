Akıllı Telefonlar
Ucuz iPhone modeli olarak beklenen iPhone SE tanıtıldı!
Uzun süredir konuşulan ucuz iPhone modeli iPhone SE tanıtıldı. 5.299 TL’den başlayan fiyatlara sahip olan cihaz, fiyatına göre oldukça performanslı duruyor.
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iPhone SE özellikleri ve fiyatı
Küçük ekranlı iPhone arayanlar için de bir fırsat olan telefon, 4,7 inç True Tone destekli Retina HD IPS ekran ile geliyor. 326 ppi yoğunluk sunan cihazda 1334 x 750 piksel çözünürlük yer alıyor. Boyutları ve yapısı iPhone 8 ile bire bir olan iPhone SE 2. jenerasyon, 138,4 mm uzunluk, 67,3 mm en ve 7,3 mm kalınlığa sahip.
iPhone 11 alesine güç veren Apple A13 Bionic işlemcisi ile donatılan cihaz Touch ID’yi de geri getiriyor. Arkada 12 MP önde ise 7 MP bir kamera sunan telefonda 4K 60 fps video kaydı ve 240 fps kayıt imkanı da mevcut. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği sunan telefon Gigabit seviyesinde LTE desteği sunarken 5G desteği bulunmuyor.
Genel olarak baktığımızda iPhone 8’in günümüze uyarlanmış hali diyebiliriz. A13 işlemcili ve yeni depolama seçenekleri sunan bir iPhone 8 modeli hazırlanmış. iPhone SE adı kesinleşmesiyle de iPhone 9 adı da geride kalmış oldu. Son olarak 18 Watt hızlı şarj desteği sunan cihazın kutu içeriğinden ise 5 Watt şarj çıkıyor.
Türkiye fiyatı
iPhone SE 2. jenerasyon 3 farklı depolama seçeneği ve siyah, beyaz ve Product RED kırmızı renk seçenekleri sunacak. Fiyat tarafında;
- 64 GB: 5.299 TL
- 128 GB: 5.799 TL
- 256 GB: 6.599 TL
şeklinde ülkemizde de yakında satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+, 90 Hz ekranı ile duyuruldu!
Honor, yeni amiral gemisi serisini bugün bir lansman ile duyurdu. Sızıntılarını son zamanda gördüğümüz Honor 30 Pro+ ise resmi olarak tanıtıldı. Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri kamerası oldu. Cihazın 50 MP çözünürlüğünde 1/1.28 inçlik Sony IMX700 sensörü bulunuyor.
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Honor 30 Pro+ hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Telefonu ailenin diğer üyelerinden ayıran özelliği, ekranının 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olması. Ekranın temel özelliklerine bakıcak olursak, 6.57 inçlik AMOLED bir ekran kullanılacak. Ayrıca telefonun UD parmak izi tarayıcısı ve kavisli bir yapısı bulunacak. Kavisli ekran Honor‘da daha önce görmediğimiz bir telefon tasarımıydı.
30 Pro+, büyük bir ana kameranın yanı sıra 5x optik zoom, 50x‘e kadar hibrit zoom yapabilen 8 MP çözünürlüğünde telefoto kameraya sahip. Honor V30 Pro‘da bulunan ve gerektiğinde makro kamera olarak kullanılabilen 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kameranın bulunması telefonun dikkat çeken yanlarından biri oldu. Pro+‘ın kamerası ayrıca AI RAW fotoğraflarını da sunuyor. Uzun pozlama ile birden fazla çekim yapıp bunları tek bir fotoğrafta en iyi fotoğraf olarak oluşturabiliyor.
Video çekiminde ise Honor 30 Pro+, 4K 60 fps‘e kadar video kaydı yapabiliyor. Ön taraftaki kameralarına geldiğimizde, biri 32 MP selfie ana kamerası diğeri ise 8 MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki kamerası bulunuyor. Cihazda tıpkı Plus olmayan sürümündeki gibi Kirin 990 5G yonga seti kullanılıyor. Telefonun 8 GB veya 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama olarak ise 256 GB bir alana sahip.
Honor 30 Pro+, 40W kablolu ve 27W kablosuz şarj özelliğine sahip. Ayrıca cihazın 4000 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Telefon, arka tarafında buzlu bir cam üzerinde şirketin isminin yazdığı bir desenle geliyor. Bu da dikkat çeken bir başka tasarımsal özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Cihazın siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 8 GB RAM‘e sahip modeli 4.999 CNY, 12 GB RAM‘e sahip modeli ise 5,499 CNY fiyat etiketine sahip. Ön siparişler bugün başladı, satışlar ise 21 Nisan‘da yapılmaya başlayacak.
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Vivo‘nun alt firması iQOO, yeni telefonu Neo3 için geri sayıma başladı. Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile cihazın tasarımı ortaya çıkmış oldu.
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Neo3 tasarım detayları ortaya çıktı.
iQOO, yeni nesil Neo3 cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. 23 Nisan tarihinde ortaya çıkacak cihazın, tanıtım gününe doğru yeni detayları da ortaya çıkıyor. Firma Weibo üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile cihazı hakkında yeni görüntüler paylaştı. Reklam videosu şeklinde yapılan paylaşım ile bazı tasarım detayları ve bir kaç teknik özellik gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre Neo3 şu sıralar görmeye alıştığımız delikli ekran teknoloji ise gelecek. Tek ön kameraya sahip olacak cihazın kamerası ekranın sağ üst köşesine konumlandırılmış. Ayrıca cihazın ekranının tam 144 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. Bu da cihazın Nubia Red Magic 5G ile birlikte bu alanda ki ikinci telefon olmasını sağlıyor cihazın.
Amiral gemisi bir telefon olarak karşımıza çıkacak cihazın tüm teknik özellikleri ne yazık ki bilinmiyor. Ancak işlemci kısmında Snapdragon 865‘in kullanılacağını firma önceden duyurmuştu. Ayrıca iQOO işlemci detayı dışında cihazın, UFS 3.1 depolama standardına sahip olacağını da yaptığı paylaşımla cihazı bekleyenlere iletti. 23 Nisan tarihinde her şeyini öğrenebileceğimiz cihaz gün geçtikçe kendine ait yeni bilgiler verebilir. 5G teknolojisi ile göreceğimiz cihaz önümüzde ki hafta kullanıcıları ile buluşacak. Cihazın Snapdragon 865 ile çıkacak en ucuz akıllı telefon olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+, DxOMark testinde görüntülendi!
Honor, bugün yeni amiral gemisi serisini tanıttı. Lansman esnasında Honor 30 Pro+, DxOMark tarafından puanlandı ve değerlendirme yazısı yayınlandı. Honor 30 Pro+, DxOMark tarafından 125 puan alarak, Huawei Mate 30 Pro 5G ve Oppo Find X2 Pro‘yu geçerek ikinci sıraya yerleşti. Cihaz, zirvedeki Huawei P40 Pro‘nun ise 3 puan gerisinde.
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Honor 30 Pro+, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
DxOMark, P40 Pro ve 30 Pro+’ın arasında kullanıcıların farkedemeyeceği kadar ufak farklar olduğunu belirtti. Cihazın fotoğraf puanı 136 ve video puanı ise 104 olarak belirlendi. 30 Pro+, P40 Pro‘da olduğu gibi 50 MP çözünürlüklü 1/1.28 inçlik bir sensörle geliyor fakat 30 Pro+‘ta OIS desteği bulunmuyor. Cihazın ultra geniş açılı kamerası ise 16 MP çözünürlüklü ve 1/3.09 inçlik bir sensör kullanıyor ayrıca 17mm‘ye eşdeğer bir görüş alanı bulunuyor. Telefonun güçlü bir kamera kurulumunun bulunmasının yanı sıra pozlaması tüm ışık seviyelerinde oldukça iyi olarak değerlendirildi.
30 Pro+‘ın övülen diğer özellikleri ise dinamik aralığının oldukça iyi olması ve kameranın beyaz dengesini iyi tutturabilmesi oldu. DxOMark, çekilen video kliplerinde beyaz dengesinin iyi kullanılması ile birlikte çok güzel bir renk aralığının ortaya çıktığı belirtti. Cihaz, düşük ışıklı ortamlarda bazı kararsızlıklar gösterse de otomatik odaklama performansının oldukça etkileyici olması bu açığı kapatıyor.
30 Pro+, hem video hem fotoğraf tarafında aldığı puanlarda P40 Pro‘nun gerisinde fakat diğer rakiplerinin ise önünde bulunuyor. Telefonun fiyatlandırması ise 4,999 CNY(700$ civarında) olarak belirlendi. Cihazın fiyatına göre iyi bir kamerasının bulunması, kameraya önem veren kullanıcıları cezbedecek gibi görünüyor.