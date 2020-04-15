Ucuz iPhone modeli olarak beklenen iPhone SE tanıtıldı!

Honor, yeni amiral gemisi serisini bugün bir lansman ile duyurdu. Sızıntılarını son zamanda gördüğümüz Honor 30 Pro+ ise resmi olarak tanıtıldı. Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri kamerası oldu. Cihazın 50 MP çözünürlüğünde 1/1.28 inçlik Sony IMX700 sensörü bulunuyor.

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Honor 30 Pro+ hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Telefonu ailenin diğer üyelerinden ayıran özelliği, ekranının 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olması. Ekranın temel özelliklerine bakıcak olursak, 6.57 inçlik AMOLED bir ekran kullanılacak. Ayrıca telefonun UD parmak izi tarayıcısı ve kavisli bir yapısı bulunacak. Kavisli ekran Honor‘da daha önce görmediğimiz bir telefon tasarımıydı.

30 Pro+, büyük bir ana kameranın yanı sıra 5x optik zoom, 50x‘e kadar hibrit zoom yapabilen 8 MP çözünürlüğünde telefoto kameraya sahip. Honor V30 Pro‘da bulunan ve gerektiğinde makro kamera olarak kullanılabilen 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kameranın bulunması telefonun dikkat çeken yanlarından biri oldu. Pro+‘ın kamerası ayrıca AI RAW fotoğraflarını da sunuyor. Uzun pozlama ile birden fazla çekim yapıp bunları tek bir fotoğrafta en iyi fotoğraf olarak oluşturabiliyor.

Video çekiminde ise Honor 30 Pro+, 4K 60 fps‘e kadar video kaydı yapabiliyor. Ön taraftaki kameralarına geldiğimizde, biri 32 MP selfie ana kamerası diğeri ise 8 MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki kamerası bulunuyor. Cihazda tıpkı Plus olmayan sürümündeki gibi Kirin 990 5G yonga seti kullanılıyor. Telefonun 8 GB veya 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama olarak ise 256 GB bir alana sahip.

Honor 30 Pro+, 40W kablolu ve 27W kablosuz şarj özelliğine sahip. Ayrıca cihazın 4000 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Telefon, arka tarafında buzlu bir cam üzerinde şirketin isminin yazdığı bir desenle geliyor. Bu da dikkat çeken bir başka tasarımsal özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Cihazın siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 8 GB RAM‘e sahip modeli 4.999 CNY, 12 GB RAM‘e sahip modeli ise 5,499 CNY fiyat etiketine sahip. Ön siparişler bugün başladı, satışlar ise 21 Nisan‘da yapılmaya başlayacak.