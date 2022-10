Geçtiğimiz gün, sizlerle Apple’ın App Store’da yeni reklam dönemini başlattığı haberini paylaşmıştık. Yeni dönemle beraber, App Store’un “Bugün” sekmesinde ve uygulama sayfalarında bulunan “Bunu da Beğenebilirsiniz” sekmesinde geliştiriciler kendi reklamlarını paylaşabilecekti.

Apple’ın reklam gelirlerini önemli ölçüde artıracağı düşünülen bu hamle, bazı geliştiriciler tarafından pek de hoş karşılanmamış gibi görünüyor. Öyle ki, geliştiriciler kendi uygulamalarının sayfalarında kumar uygulaması reklamının yapıldığından şikayetçi!

Tumblr’ın kurucularından biri olan ve aynı zamanda podcast dinleme uygulaması olan OvercastFM’in geliştiricisi olan Marco Arment, tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi.

Apple’ın bu hamlesine en yüksek perdeden tepki gösteren Arment’e diğer geliştiricilerin de katıldığını söylemek mümkün. Bunlardan biri de Scriptable, Jayson ve Data Jar gibi uygulamaların geliştiricisi Simon Støvring olmuş.

Untitled Goose Game oyununun geliştiricilerinden biri olan Cabel Sasser ise Apple’a en sert çıkan geliştiricilerden biri olmuş diyebiliriz.

It is really sad to me that Apple needs to start taking Casino Game Ad Money in order to make their line go up for the shareholders. When Steve introduced iAds and the whole pitch was, "These ads aren't garbage, you'll like these ads." This department shouldn't exist at all, imho https://t.co/VHOeryW5Ro

— Cabel (@cabel) October 25, 2022