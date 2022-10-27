Geçtiğimiz gün, sizlerle Apple’ın App Store’da yeni reklam dönemini başlattığı haberini paylaşmıştık. Yeni dönemle beraber, App Store’un “Bugün” sekmesinde ve uygulama sayfalarında bulunan “Bunu da Beğenebilirsiniz” sekmesinde geliştiriciler kendi reklamlarını paylaşabilecekti.

Apple’ın reklam gelirlerini önemli ölçüde artıracağı düşünülen bu hamle, bazı geliştiriciler tarafından pek de hoş karşılanmamış gibi görünüyor. Öyle ki, geliştiriciler kendi uygulamalarının sayfalarında kumar uygulaması reklamının yapıldığından şikayetçi!

Ünlü Geliştiricilerden Tepki Yağmuru!

Tumblr’ın kurucularından biri olan ve aynı zamanda podcast dinleme uygulaması olan OvercastFM’in geliştiricisi olan Marco Arment, tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi.

“Uygulama sayfamda kumar uygulamalarının reklamı yapılıyor. Bunu kesinlikle onaylamıyorum. Apple’ın da buna izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. App Store, gerçekten harika bir şirkete büyük zararlar veriyor. Kumar uygulamaları ve yanıltıcı uygulama içi satın alımlar sayesinde o kadar çok para kazanıyorlar ki, artık asıl sorunu görmüyorlar.” -Marco Arment

Apple’ın bu hamlesine en yüksek perdeden tepki gösteren Arment’e diğer geliştiricilerin de katıldığını söylemek mümkün. Bunlardan biri de Scriptable, Jayson ve Data Jar gibi uygulamaların geliştiricisi Simon Støvring olmuş.

“Apple’ın App Store’da yaptığı değişiklikler nedeniyle, artık uygulamanızın sayfasında kumar uygulamalarının reklamının yapıldığını görebilirsiniz. Benim uygulamalarımdan birinin sayfasında bu reklamlardan biri çıkmaya başladı bile :(” -Simon Støvring

Untitled Goose Game oyununun geliştiricilerinden biri olan Cabel Sasser ise Apple’a en sert çıkan geliştiricilerden biri olmuş diyebiliriz.

“Apple’ın hissedarlarını tatmin etmek için Kumar Oyunları reklamlarından yararlanması beni çok üzdü. Steve (Steve Jobs’a atıfta bulunuyor), iAds’i tanttığında “Bu reklamlar işe yaramaz değiller, onları seveveksiniz.” demişti. Apple’ın reklam bölümü bence hiç var olmamalıydı.” -Cabel Sasser

It is really sad to me that Apple needs to start taking Casino Game Ad Money in order to make their line go up for the shareholders. When Steve introduced iAds and the whole pitch was, "These ads aren't garbage, you'll like these ads." This department shouldn't exist at all, imho https://t.co/VHOeryW5Ro — Cabel (@cabel) October 25, 2022

Teknoloji çevrelerinde Sasser’in açıklamasının Apple için bir uyarı niteliğinde olduğu ve firmanın eleştirilere konu olan reklamların gösterimine son vermesi gerektiği konuşuluyordu.

Apple Sessizliğini Bozdu!

Konu hakkında ilk etapta sessiz kalan Apple, sonunda bir açıklama yaptı ve çokça tepki çeken kumar uygulaması reklamlarının durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Bu açıklama, birçok geliştiricinin yüreğine su serpse de, Apple’ın sadece reklam gelirleri için sınırları zorlayabileceğini gören bazı geliştiricilerin Apple’a olan kızgınlıkları geçmiş değil.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın yeni reklam dönemi hamlesi sizce doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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