Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı yeni nesil Apple TV 4K, fiyatıyla dikkat çekmişti. Zira önceki nesil Apple TV 4K, 179 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulmuşken, firma yeni nesilin başlangıç fiyatını 129 dolar olarak açıklamıştı.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, birçok kullanıcı için oldukça önemli olan bu fiyat indirimi, 4K desteği olmayan Apple TV’ye de yansıyabilir!

Fiyat 100 Doların Altına İnebilir!

2010 yılında tanıtılan ikinci nesil Apple TV ve 2012 yılında tanıtılan üçüncü nesil Apple TV modelleri, 99 dolardan satışa sunulmuştu. Firma, yeni modeli de 99 dolardan satışa sunabilir.

Hatırlatmak gerekirse, önceki adıyla Apple TV 4. Nesil olan Apple TV HD, 149 dolarlık fiyattan satışa sunulmuştu. Çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen Apple TV’nin 100 dolar altında bir fiyatla satışa çıkması firma adına olumlu bir gelişme olacaktır.

Yeni Apple TV Rekabeti Kızıştırabilir!

Fiyat avantajıyla beraber, Apple TV’nin Google, Amazon, Roku ve Xiaomi gibi firmaların daha uygun fiyata sahip Apple TV alternatifleriyle rekabeti kızıştıracağı düşünülüyor.

Yeni nesil Apple TV’nin Türkiye fiyatı hakkındaysa henüz bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Apple TV 4K ise 3599 Türk lirası başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Kurlarda ani bir yükseliş olmadığı taktirde yeni Apple TV’nin bundan daha uygun fiyatla satışa sunulacağını söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evinizde Apple TV kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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