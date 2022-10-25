Apple, iOS 16’nın tanıtımını yaptığında, birçok yeni özellik duyurmuştu. Ancak genel kullanıcılara yayımlanan ilk iOS 16 sürümü, tanıtımdaki bazı özelliklerden yoksundu. Firma zamanla tanıtımda paylaştığı özellikleri iOS 16 sürümüne entegre ediyordu.

Bunlardan sonuncusu, geçtiğimiz gün yayımlanan iOS 16.1 sürümündeki “Temiz Enerji Şarjı” özelliği oldu. Birçok kullanıcı bu özelliğin nasıl çalıştığını merak ediyordu. Apple’ın destek sayfasında ortaya çıkan bilgiler, özelliğin çalışma prensibini gözler önüne serdi!

İçindekiler İyileştirilmiş Pil Şarjı ile Beraber Çalışıyor

İyileştirilmiş Pil Şarjı ile Beraber Çalışıyor

Oldukça akıllı bir sistem olan Temiz Enerji Şarjı, iPhone’unuzun şarja takıldığı bölgenin enerji durumunu ve karbon emisyonlarını belirliyor. İyileştirilmiş Pil Şarjı ile beraber çalışan bu özellik, kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor.

Kullanıcının cihazı şarja taktığı bölgenin enerji durumuna göre pili belirli bir seviyeye kadar şarj eden bu sistem, cihazların uzun süre boyunca (örneğin tüm gece) şarj olmasını önleyerek enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Bu özellik, kullanıcının alışkanlıklarına göre şekillendiği için eğer cihazınızı bir konumda ilk defa şarja takıyorsanız bu özellik devreye girmiyor ve cihazınızı elinizde aldığınızda tam olarak şarj olmuş şekilde kullanabiliyorsunuz.

Genelde ev, iş yeri, okul gibi sürekli bulunan ortamlarda devreye giren bu özelliğin çalışması için konum bilgisine ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Tamamen konuma dayalı olarak devreye giren bir özellik için konum bilgisinin gerektiği oldukça açık.

Kullanıcının alışkanlıkları öğrenildikten sonra, belirli konumlardaki karbon emisyonu bilgisi toplanarak cihazın ne zaman tam olarak şarj edileceği belirleniyor. Bu sayede dünya genelinde giderek artan karbon emisyonlarının kontrol altına alınması planlanıyor.

Her ne kadar tek bir kullanıcının bu özelliği kullanması ciddi bir etki yaratmayacak olsa da, birçok kullanıcı bu özelliği kullanırsa etkinin çapı artacaktır.

Henüz sadece ABD’deki iPhone kullanıcıları için erişilebilir olan bu özelliğin yakın zamanda diğer bölgelere gelip gelmeyeceği hakkında Apple bir açıklama yapmadı. Ancak, çevre kirliliği kontrolü konusunda ciddi çalışmalar yapan Apple’ın bu özelliği diğer ülkelere de getirmesinin beklendiğini söyleyelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu özellik ülkemize gelse kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Yeni Nesil Mac Pro Sızıntıları Gelmeye Başladı!