iPhone 14’ün piyasaya sürülmesinden sadece birkaç hafta sonra, iPhone 15 şimdiden konuşulmaya başlandı. İlk sızıntılar Pro Max yerine seride bir iPhone 15 Ultra modelinin bulunacağını gösteriyordu. En büyük iddialardan biri ise modelde titanyumdan yapılan bir arka kasanın olacağıydı. iPhone 14 Eylül ayının başında satışa sunuldu, bu da onu hala oldukça yeni bir ürün yapıyor. Ancak bu durum ilk iPhone 15 söylentilerinin internette yayılmasını engellemiyor. Gelecek amiral gemisi ile alakalı en güncel haberler LeaksApplePro’dan geldi. İçeriden bir kaynağa göre Apple, bu seri için bir Pro Max modeli yerine iPhone 15 Ultra’yı en iyi performanslara sahip akıllı telefonu olarak piyasaya sürmeyi tercih edecek. Aynı pazar segmentinde rekabet edecek olmasına rağmen, şirket bu modeli tamamen premium hale getirecek.

Titanyum Kasa, iPhone 15 İle Beraber Gelecek



Raporlar, iPhone 15 Ultra’nın diğer Apple ürünlerinden farklı olmasını sağlayacak özel bir değişikliğe sahip olacağını iddia ediyor: Tamamen titanyumdan yapılmış bir kasa. Daha güçlü, daha hafif ve çizilmeye karşı daha dayanıklı olma avantajlarına sahip bir malzeme olan titanyum gelecek iPhone modelinin korunma görevini üstlenecek.

Yine de hepsinde olduğu gibi bu söylentiye de şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Aslında, iPhone 14’ün piyasaya sürülmesinden önce de Pro Max modelinin titanyumdan yapılacağına dair bazı iddialar vardı. Gördüğümüz gibi durumlar hiç de öyle olmadı. Bu söylentiler ya doğru değildi ya da Apple bu yeni özelliğin çıkışını 2023 yılına kadar erteledi. Şirketin planlarına daha güvenilir bir göz ile bakmak için, resmi olarak piyasaya sürülmesinden birkaç ay önce yayılmaya başlayan gelecek canavar hakkında sızıntılarını beklememiz gerekecek. iPhone 14’ün kısa süre önce piyasaya sürüldüğünü ve seriye çok fazla yeni özellik eklemediğini hatırlamak gerek. Seride dinamik ada haricinde marjinal bir değişiklik göremedik. Şirketin genellikle kullanıcıların beğendiği özellikleri uzun süre ürünlerinde taşımak gibi bir huyu var.

iPhone 15 Ultra’yı tanımlayan tek özellik kasanın bileşimi değil. Bazı kaynaklar akıllı telefonun 3 nm gravürlü yeni bir işlemci içereceğini iddia ediyor. Yeni Avrupa düzenlemelerinin bir sonucu olarak, marka için ikonikleşen Lightning bağlantı noktasını da ortadan kalkacak. Ve telefonlar USB Type-C çıkışını kullanacak.

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