Apple, iPhone ve iPad modelleri için geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu “Uygulama Takibi Şeffaflığı” adını verdiği özellik ile, kullanıcılara hangi uygulamanın kendilerini takip edebileceği hakkında bir seçim şansı vernişti.

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar bir uygulamaya etkinliklerini takip etme izni verebiliyor ya da “Uygulama Beni Takip Etmesin” seçeneğiyle uygulamanın etkinlik takibi isteğini reddedebiliyordu. Gizlilik konusuna önem veren kullanıcıların beğendiği bu özellik, birçok tartışmaya neden olmuştu. Son gelen bilgiler, şimdi de kullanıcılar ile Mark Zuckerberg’ün başkanlığını yaptığı Meta arasında yeni bir davanın görüldüğünü gösteriyor. Kullanıcılar, “Uygulama Beni Takip Etmesin” seçeneğini kullanmalarına rağmen Meta’nın kendilerini takip ettiğini iddia ediyor!

Facebook, Bu Özellik Nedeniyle 10 Milyar Dolara Yakın Bir Potansiyel Gelirden Oldu!

Facebook’un kurucusu ve Meta’nın başkanı olan Mark Zuckerberg, bu hamleye en yüksek perdeden karşı çıkmış ve bu tür uygulamaların hem kullanıcı deneyimine hem de firmaların kazançlarına zar verebileceğini belirtmişti.

Gelen bazı raporlar bu özelliğin ortaya çıkışından beri Facebook’un 10 milyar dolarlık potansiyel kazançtan mahrum kaldığını gösteriyor. Bazı iddialar, Facebook’un “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliğine rağmen potansiyel kaybından birazını çeşitli yöntemlerle yerine koyma girişimi olduğunu gösteriyordu.

Bunlardan en önemlisi ise geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız, eski bir Google mühendisi ve güvenlik araştırmacısı Felix Krause tarafından ulaşılan bilgilerdi. Krause’a göre Facebook, Instagram ve TikTok gibi bazı popüler sosyal medya uygulamaları, iPhone cihazlardaki uygulama içi tarayıcıyı kullanarak birçok kullanıcının klavyede ne yazdığını ve hangi siteleri ziyaret ettiğini kaydediyordu.

Krause, Facbook ve Instagram’ın JavaScript yardımıyla kredi kartı bilgisi, adres bilgisi ve şifrelere kullanıcı izni olmadan erişebildiğini göstermişti. Krause’un iddiaları kullanıcıları harekete geçirmiş gibi görünüyor. Öyle ki, bazı iPhone kullanıcıları Facebook ve Instagram’ı bünyesine barındıran Meta’ya dava açmaya başladı.

Suçlamalar Ciddi!

iPhone kullanıcılarının Meta’ya karşı çok ciddi suçlamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bunlar arasında,

Güvenlik risklerinin gizlenmesi.

iOS kullanıcıları tarafından yapılan gizlilik tercihlerinin yok sayılması.

Facebook veya Instagram’ın uygulama içi tarayıcısında ziyaret edilen üçüncü taraf internet sitelerindeki aktivitelerin izlenmesi ve kaydedilmesi.

hakkında suçlamalar yer alıyor. Kullanıcılar Meta’nın bu verileri kişisel bilgiler, kişisel sağlık detayları, klavye girişleri ve diğer hassas gizli bilgileri elde etmek için kullandığını belirtiyor. Verilerinin Meta tarafından çalındığını iddia eden kullanıcılar, firmanın böyle bir şey yaptığından haberleri olmadığını belirtiyor.

Facebook Daha Önce de Böyle Bir Davayla Karşı Karşıya Kalmıştı!

En son açılan davalar ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisiana ve Kalfironiya eyaletlerinden. Bu davalarda görev alan ve ArsTechnica isimli ünlü internet sitesine konuşan avukat Adam Polk, Meta’nın gizlilik ihlallerini saklamaya son vermesi gerektiğini söylüyor.

Polk’un çalıştığı avukatlık firması, Facebook’un daha önce “Federal Ticaret Komisyonu” tarafından 5 milyar dolar cezaya çarptırldığını belirtiyor.

“Bir uygulamayı kullanmak, uygulamanın yapımcısına her tıklamanızı takip etme izni vermez. Bu dava, Meta’yı kullanıcıların izni olmadan uygulama içi tarayıcı aktivitelerinin takip edilmesinden sorumlu tutuyor.” – Adam Polk

Bu davada kimin kazanacağını söylemek zor. Ancak davacıların oldukça ısrarcı olduğunu ve ellerinde yeteri kadar kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bizler de bu davayı merakla takip ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone’unuzda Facebook veya Instagram’ı kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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