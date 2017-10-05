iPhone, Las Vegas’ta Yaşanan Olayda Bir Hayat Kurtardı

Las Vegas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı eylemde bir kadına denk gelen kurşunu cebindeki iPhone durdurmayı başardı.

Kimliği bilinmeyen kadın eve gitmek için bindiği taksinin şoförüne hayatını kurtaran telefonu gösterdi ve fotoğrafını çekti. Telefonun arka tarafının gelen tek bir kurşun ile tamamen çatladığı görülüyor.

Las Vegas concertgoer's life is saved by her IPHONE after a bullet shatters rose gold handset during deadly attack pic.twitter.com/R1RE1mt1Oy — Pst. Gbenro (@gbenro) October 4, 2017

Amerikan tarihindeki en büyük silahlı saldırının yaşandığı olayda tam 59 kişi hayatını kaybetti ve 500 kişi yaralandı. Stephen Paddock isimli birisi Las Vegas’ta bulunan Mandalay Bay önündeki konsere ateş açtı. Polisin yaptığı açıklamaya göre Paddock ateş açtığında alanda 22.000 kişi bulunuyordu.