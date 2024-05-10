Cuma Raporu #310 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raproru #310 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Dubai seyahati ve gündem
28:24 HUAWEI Dubai Lansmanı
35:20 HUAWEI Pura 70 Ultra Dxomark lideri
1:06:09 HUAWEI Pura 70 serisinde 5G var mı?
1:13:21 Biden’dan HUAWEI’ye işlemci engeli
1:21:31 MediaMarkt Türkiye 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı
1:24:48 Apple yeni işlemci ve tabletlerini tanıttı
1:29:36 MediaTek Dimensity 9300+ tanıtıldı
1:33:28 Gaziantep’te bir Togg şarj esnasında alev aldı
1:42:55 2024’te en çok satan akıllı telefonlar açıklandı
1:45:36 Google Pixel 8a tanıtıldı
1:55:48 Türkiye’nin ikinci astronotu uzay yolunda
2:02:09 Anneler günü haftası
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