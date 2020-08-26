iPhone 12 Pro Max, canlı olarak görüntülendi!

Apple‘ın her yıl gerçekleştirdiği konferans yaklaşıyor. Konferansta tanıtılacak cihazlarla ilgili her gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Bugün ise Jon Prosser tarafından cihazın canlı görüntüleri Twitter ve Youtube üzerinden paylaşıldı. Bu canlı görüntüler iPhone 12 Pro Max‘in bazı ayrıntılarını bizlere gösteriyor. Videoda Prosser, yeni amiral gemisi cihazın satış öncesi bir kopyasının elinde bulunduğunu iddia ediyor.

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Bu video ile iPhone 12 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?

iPhone 12 Pro Max ile ilgili sızıntıların çoğunda yeni eklenecek LiDAR sensörü ile ilgili tahminler bulunuyor. Prosser ise Apple‘ın sadece bazı iPhone 12 modellerinde bu sensörü kullanacağını belirtiyor. Ayrıca iPhone 12 serisinin 120 Hz ekran tazeleme hızı ile geleceği sızıntıları çokça kez paylaşıldı. Prosser‘ın paylaştığı videoda, ayarlar menüsü açıkken ekran özellikleri görüntülenebilir bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada, “yüksek yenileme hızını etkinleştir” ve “otomatik yenileme hızını etkinleştir” seçenekleri görülüyor. Bazı kaynaklar iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz, diğer modellerin ise 60 Hz tazeleme hızı ile geleceğini belirtiyor.

Videoya geri dönecek olursak iPhone 12 Pro Max‘in pek çok görüntüsü ve ekranı görsellerde bulunuyor. Bazı sızıntılar yeni iPhone serisinde küçük çentik kullanılacağını söylese de videoda iPhone 11 benzeri bir çentik gözüküyor. Fakat bu sefer ön taraftaki sensörler güçlendirilmiş olacağı için daha iyi bir Face ID bekleyebiliriz. Bu bilgiler kesin olmasa bile videonun oldukça gerçekçi olduğunu söylemek gerekiyor.