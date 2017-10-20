iPhone 8 Türkiye’de Satışa Çıktı!

Apple’ın bazı yeni özellikleri ile beraber sunduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, bugün itibariyle ülkemizde satışa çıktı.

Apple’ın her sene olduğu gibi bu sene de merakla beklenen lansmanı ile karşımıza çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, yeni kardeşleri iPhone X nedeniyle fazla dikkat çekmiş olmasa da sunduğu yenilikler ile karşımıza çıkıyor. Metal yerine cam arka kapak, kablosuz şarj desteği gibi detaylar ile gelen iPhone 8 ailesi bugün itibariyle satışa çıktı.

iPhone 8 tarafında 4.199TL’lik başlangıç fiyatı ve iPhone 8 Plus tarafında da 4.799TL’lil fiyatla dikkat çeken yeni nesil Apple telefonlarının tüm fiyatlandırma şeklini aşağıda görebilirsiniz. Renk seçeneklerinin ise gümüş, altım ve uzay grisi olarak üç farklı şekilde olduğunu da belirtmiş olalım. iPhone X’u merk edenler için bugün X’un piyasaya çıkmadığının altını çizelim.

iPhone 8 ve iPhone X Fiyatları

iPhone 8 (64GB): 4.199TL

iPhone 8 Plus (64GB) 4.799TL

iPhone 8 (256GB): 4.999TL

iPhone 8 Plus (256GB): 5.599TL

iPhone X (64GB): 6.099TL

iPhone X (256GB): 6.899TL

iPhone 8’i Hangi Operatörlerden Alabilirim?

iPhone 8 Apple Store ve perakende satış noktalarının yanı sıra bir de Turkcell ve Türk Telekom mağazalarında da satışa çıktı. Bu operatör fiyatları ise şu şekilde;

iPhone 8 (Turkcell)

64GB Peşin: 4.149TL

64GB Taksit: 139,38TL x 48 = 6.690TL

256GB Peşin: 4.949TL

256GB Taksit: 166,68T x 48 = 8.000TL

iPhone 8 (Türk Telekom)

64GB Taksit: 199TL x 24 = 4.776TL

256GB Taksit: 244TL x 24 = 5.856TL

iPhone 8 Plus (Turkcell)

64GB Peşin: 4.699TL

64GB Taksit: 159,57TL x 48 = 7.659TL

256GB Peşin: 5.499TL

256GB Taksit: 186,53TL x 48 = 8.953TL