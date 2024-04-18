Apple, iPhone 16 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, gelecek yılın iPhone 17 serisi hakkında heyecan verici söylentiler dolaşmaya başladı. Bu yeni serinin, kullanıcı deneyimini ve tasarımı önemli ölçüde iyileştireceği ve özellikle ekran boyutlarında önemli değişiklikler getireceği tahmin ediliyor. iPhone 17 Plus ekranı ile daha kompakt bir yapıda olabilir.

İlk olarak, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin ekran boyutlarının artırılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, standart iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin mevcut modellerle aynı ekran boyutunu koruyacağı ifade ediliyor. Ancak, önde gelen bir analist, iPhone 17 Plus modelinin, Pro modellerinin ekran boyutları arasında konumlanacak daha küçük bir ekranla geleceğini iddia ediyor.

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Analistlere göre, Apple, iPhone 17 Plus’ı mevcut ve eski Plus modellerine kıyasla daha küçük bir ekranla tanıtmayı planlıyor. Bu, şirketin, kullanıcıların tercihlerine daha uygun bir seçenek sunarak pazar segmentasyonunu artırmayı amaçladığını gösteriyor. iPhone 17 Plus’ın ekran boyutunun, 6,3 ila 6,9 inç arasında olması bekleniyor, bu da onu Pro modelleriyle arasında dengeli bir konuma getirecek.

Ancak, bu değişikliklerin neden yapıldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Bazı analistler, kullanıcıların standart modeli tercih etmesi nedeniyle iPhone 16 Plus’ın talebinin düşük olacağını öne sürüyorlar. Bu durumda, Apple’ın pazar dinamiklerini göz önünde bulundurarak ekran boyutunu revize etmeye karar vermiş olabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte, iPhone 17 Plus’ın ekran boyutuyla ilgili spekülasyonlar henüz netlik kazanmamış durumda. Apple’ın resmi duyurusunu beklemek gerekiyor çünkü şirketin son kararı bu söylentilere göre şekillenebilir. Ayrıca, cihazın piyasaya sürülmesine daha uzun bir süre olduğundan, tasarım ve özelliklerde değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır.