Apple, iOS 26 beta 5 güncellemesini geliştirici beta programındaki iPhone kullanıcıları için yayınladı. Yeni sürüm, arayüzdeki bazı estetik dokunuşların yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik küçük ama etkili değişiklikler içeriyor. Peki iOS 26 beta 5 ile gelen yenilikler neler?

iOS 26 beta 5 ile gelen yenilikler

iOS 26 beta 5 sürümünün en dikkat çekici yönlerinden biri, Face ID veya Touch ID kullanılmadan önce görülen kilit ekranı animasyonlarının daha akıcı ve esnek hale gelmiş olması. Bu küçük detay, geçişlerdeki görsel estetiği daha güçlü hissettiriyor.

Ayrıca güncellemeden sonra Apple’ın yerleşik uygulamalarını ilk kez açan kullanıcılar, karşılarında yeni tanıtım ekranları bulacak. Uygulamaların sunduğu temel özellikleri anlatan bu ekranlar, özellikle deneyimsiz kullanıcılar için faydalı olabilir.

Arayüzde Liquid Glass dokusu sürdürülürken, ana ekran düzenleme modunda görülen silme ikonları artık bu dokusal yapıyla daha uyumlu hale getirilmiş. AirDrop paylaşım menüsünde de gözle görülür bir simge güncellemesi yapılmış durumda.

Kamera uygulamasına gelen bir diğer yenilik ise, çekim modları arasında geçiş yapılırken kaydırma yönünü değiştirebilme özelliği. Bu sayede kullanıcı alışkanlıklarına göre daha esnek bir kullanım sunuluyor.

Mail uygulamasında ise önceki beta sürümlerde kaldırıldığı için tepki çeken “Seç” düğmesi geri getirildi. Çoklu mesaj yönetiminde bu butonun eksikliği ciddi bir kullanım sorunuydu. iPad kullanıcıları için de dış ekran bağlantılarında menü çubuğunun sabit şekilde görünmesi gibi işlevsel iyileştirmeler yapıldı.

Öte yandan, iPhone’un batarya seviyesi yüzde 20’ye düştüğünde artık yeni bir uyarı bildirimi görüntüleniyor. Bu uyarı daha modern ve fark edilir bir tasarıma sahip.

Bildirim Merkezi tarafında büyük bir değişiklik olmasa da, bildirim varsa arka planın daha koyu bir tonla gösterilmesi gibi görsel düzenlemeler yapılmış. Tüm bu yenilikler, iOS 26’nın genel tasarım felsefesi olan sadelik ve sezgisellik ile örtüşüyor.

iOS 26 beta 5 yenilikler (özet)

Kilit ekranında Face ID veya Touch ID öncesinde görülen animasyon artık daha yumuşak ve esnek hale getirildi.

Apple’ın yerleşik uygulamalarında, ilk açılışta yeni tanıtım ekranları (splash screen) gösteriliyor.

Liquid Glass efekti korunmaya devam ediyor; ana ekran düzenleme modundaki “–” ikonları da artık bu dokuya sahip.

AirDrop paylaşım ekranındaki simge yenilendi, daha modern bir görünüm kazandı.

Kamera uygulamasına, çekim modları arasında geçişte kaydırma yönünü tersine çevirme seçeneği eklendi.

Mail uygulamasında çoklu mesaj seçiminde eksik olan “Seç” düğmesi geri döndü.

Dış ekranlara bağlı iPad’lerde menü çubuğu artık sürekli görünür durumda kalıyor.

iPhone’un şarjı yüzde 20’ye düştüğünde yeni bir bildirim stili devreye giriyor.

Bildirim Merkezi hâlâ şeffaf, ancak bildirim varsa arka plan artık daha koyu görünüyor.

iOS 26 beta 5 nasıl yüklenir?

iOS 26 beta 5 şu anda yalnızca geliştirici beta programına kayıtlı kullanıcılar için erişilebilir durumda. Bu sürüme geçmek isteyen kullanıcıların Apple Developer hesabı üzerinden cihazlarını kaydettirmesi gerekiyor. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden beta profili etkinleştirilerek ilgili güncelleme yüklenebilir.

Herkese açık beta sürümünün ise geliştirici betadan genellikle bir hafta sonra yayınlandığını hatırlatalım. Eğer daha stabil bir deneyim istiyorsanız, Apple’ın public beta sürümünü beklemek daha güvenli bir tercih olabilir.

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Siz iOS 26 beta 5’te yapılan bu küçük ama etkili değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.