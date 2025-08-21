Apple, iOS 18.6.2 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sundu. Bu sürüm, yeni bir özellik getirmese de önemli güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Bir önceki sürüm olan iOS 18.6.1, Apple Watch modellerinde Kandaki Oksijen sensörü desteğini geri getirmişti. Ancak iOS 18.6.2 daha çok sistem güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. Peki iOS 18.6.2 yenilikler neler?

iOS 18.6.2 güncellemesi yenilikler neler?

Apple’ın paylaştığı sürüm notlarına göre iOS 18.6.2 güncellemesi, kritik güvenlik açıklarını kapatarak iPhone’ların daha güvenli çalışmasını sağlıyor. Özellikle iOS 26 güncellemesinin önümüzdeki ay yayınlanmasının beklendiği düşünüldüğünde, iOS 18.6.2 birçok kullanıcı için en kararlı sürüm olmayı sürdürecek.

Henüz iOS 18.7 sürümüyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle iOS 18.6.2’nin, iOS 26 öncesinde iPhone’lar için gelen son ara güncelleme olması kuvvetle muhtemel. Büyük ihtimalle iPhone Xr ve iPhone Xs modelleri için bu sürüm son büyük güncelleme olacak. Bundan sonra çıkacak güvenlik güncellemeleri dışında bu modeller yeni güncelleme almayacak.

iOS 26, “Liquid Glass” arayüz tasarımıyla birlikte iPadOS, macOS ve watchOS gibi diğer işletim sistemlerinde de büyük bir görsel yenilik sunacak. iOS 26 ile gelen tüm yenilikleri incelemek için bu bağlantıya giderek iOS 26 hakkındaki detaylı yenilikler yazımızı okuyabilirsiniz.

Ancak Apple, yeni sürümün olası hatalarını azaltmak için test sürecine devam ederken, mevcut kullanıcılar için en güvenilir seçenek şimdilik iOS 18.6.2 olacak gibi görünüyor.

iOS 18.6.2 yenilikleri (özet)

Yeni özellik yok – Bu sürüm, kullanıcı deneyimine eklenen bir yenilik getirmiyor.

– Bu sürüm, kullanıcı deneyimine eklenen bir yenilik getirmiyor. Güvenlik iyileştirmeleri – Kritik güvenlik açıklarını kapatarak cihazların güvenliğini artırıyor.

– Kritik güvenlik açıklarını kapatarak cihazların güvenliğini artırıyor. Muhtemelen son güncelleme – iOS 18 için, iOS 26 öncesi yayınlanan son sürüm olabilir.

Siz güncellemenizi hemen yapmayı mı tercih edersiniz, yoksa iOS 26’nın çıkışını beklemeyi mi düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.