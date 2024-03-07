Apple, iPhone 16 serisi için büyük yenilikler üzerinde çalışıyor. Yeni serinin, mevcut modellerden önemli ölçüde farklılık göstereceği belirtiliyor. Ancak, Apple’ın katlanabilir telefonlar kategorisinde büyük bir atılım yapamadığı için tasarım konusunda bazı sınırlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Son haberlere göre, şirketin yeni model için iPhone X benzeri bir tasarıma geri döneceği ve bazı şık iyileştirmelerle donatılacağı bildiriliyor.

iPhone 16’nın lansmanına doğru yaklaşırken, tasarım detayları netleşiyor. Henüz cihazla ilgili çok az sızıntı veya bilgi olmasına rağmen, bazı raporlar ve söylentiler, 16 ve 16 Pro modellerinin hafif bir tasarım güncellemesi alacağını ortaya koyuyor. İlgili kaynaklardan gelen bilgilere göre, iPhone 16’nın tasarımında iPhone X’e benzer bir kamera düzeni ve yeni Yakalama Düğmesi ön planda olacak.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 Kamera Performansı Nasıl? | DXOMARK #47

Son CAD görüntülerine göre, iPhone 16’nın tasarımı iPhone X’i anımsatıyor. Aynı zamanda, iPhone 12’ye benzediği ancak sensörler olmadan dış platonun oldukça nostaljik göründüğü belirtiliyor. Kamera platosunun, gerekli sensörleri barındıracak şekilde dışarıya doğru çıkıntı yaptığı görülüyor. Ayrıca flaş modülünün kamera muhafazasının dışında konumlandırılacağı da dikkat çekiyor.

CAD görüntüleri ayrıca, yeni modelin Yakalama Düğmesi tasarımını da gösteriyor. Yakalama Düğmesinin kasayla aynı hizada olduğu ve geçmiş söylentilerle uyumlu olduğu görülüyor. Bununla birlikte, görsellerde Yan veya Güç düğmesinin altındaki butonun konumu da net bir şekilde görülüyor.

Bilgilere göre, yeni seri, video çekme yetenekleriyle ilgili yeni bir Yakalama Düğmesi ile gelecek. Bu düğme, DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi basıncı algılayabilecek. Ayrıca, Apple’ın standart iPhone 16 modellerinde Uzamsal Video özelliğini tanıtabileceği belirtiliyor.